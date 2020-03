Chiusura scuole a Cerignola, l’urlo del web: «chiudete anche primaria e medie»

Dopo il provvedimento di chiusura degli istituti superiori, sia a Foggia che a Cerignola, il web si interroga sul perché tale provvedimento, volto alla santificazione degli ambienti, non interessi anche scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

La questione si spiegherebbe in breve precisando che la competenza per gli istituti superiori è provinciale, mentre per gli altri ordini di scuola è comunale. La misura provinciale «dettata dall’esigenza di effettuare interventi di sanificazione degli ambienti ai soli fini preventivi» dovrebbe però per i genitori essere estesa anche alle altre scuole. Questo perché «i nostri figli non sono meno a rischio dei giovanotti delle superiori e di certo non è stata effettuata alcuna santificazione nei giorni di chiusura per Carnevale, come invece è avvenuto ad Apricena ad esempio. Chiediamo un trattamento equo» precisano i genitori.

Anche l’ex-consigliere del centrosinistra Tommaso Sgarro è intervenuto con un post sulla questione: «al netto di ogni considerazione possibile sulla sua utilità, vista l’ordinanza della Provincia sulla sanificazione delle scuole SUPERIORI, sarebbe opportuno che la Commissione straordinaria di Cerignola emanasse un’ordinanza dello stesso tipo per consentire la sanificazione anche delle SCUOLE PRIMARIE E MEDIE DI CERIGNOLA. Non esistono cittadini e alunni di serie B. La cittadinanza e le famiglie in questo momento vanno il più possibile rassicurate. Se deve vigere il principio di precauzione questo valga per tutti. Questa mattina ho provveduto a inviare una email alla dirigente al ramo e alla Dott. Sabato per sollecitare un’ ordinanza di questo tipo».