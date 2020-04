Coronavirus, dopo giorni in rianimazione il decesso. La storia di una famiglia di Cerignola

Le famiglie dei contagiati da Covid-19 sono spesso lasciate sole a vivere una quotidianità di silenzi, con la paura che possa squillare il telefono e giungere una brutta notizia. Questo è ciò che è accaduto ad alcuni cittadini di Cerignola. Tra paure e perplessità sulla gestione dell’emergenza Coronavirus a parlare è la parente di un contagiato, deceduto nella giornata ieri. Una storia – quella raccontataci il giorno prima del decesso e che qui riportiamo – che tiene dentro il modus operandi della sanità, le diverse forme di un virus per che può presentarsi tanto in forma lieve quanto in forma più grave, le paure di decine di persone.

«Mio cognato è ricoverato a Foggia, rischia di non farcela, mentre si continua a prendere sotto gamba un’emergenza per la quale sono necessari controlli rigorosi». Questo raccontava la signora Maria (utilizziamo un nome di fantasia, ndr) offrendo i dettagli di quel che è accaduto dai primi giorni di marzo ad oggi.

«Il 6 marzo, giorno dopo chiusura delle scuole, la fidanzata di mio nipote ha avuto una leggerissima febbre. A distanza di quattro giorni anche mio nipote aveva qualche linea di febbre. Per cautelarci, mia sorella dunque ha smesso di andare a casa di mia madre e di incontrare la nostra famiglia. In più mio nipote è rimasto a casa, nella sua stanza, in isolamento. Sono state rispettate le regole. Intanto dopo pochi giorni anche mia sorella aveva la febbre. A distanza di una settimana anche mio cognato: un po’ di tosse. Chiamata la dottoressa, lei non è venuta a visitarlo. Come si può valutare telefonicamente la situazione? Sarebbe bastato un saturatore d’ossigeno e se ne sarebbero resi conto. Dopo due giorni mio cognato si è aggravato, chiamato il 118 la saturazione dell’ossigeno era 71. E’ stato dunque ricoverato d’urgenza lunedì scorso e martedì mattina abbiamo saputo che era positivo».

Nel dramma la famiglia lamenta la mancanza di supporto da parte della ASL. «E’ possibile che dopo una settimana l’ASL non ha fatto alcuna telefonata a mia sorella? Sanno che l’intera famiglia è in quarantena ma nessuno ha chiamato, chiesto nulla. Siamo abbandonati a noi stessi. Si figuri che mio cognato, dipendente di un ente, per senso di responsabilità era in malattia da diversi giorni, considerata la febbre del figlio. Questo perché siamo gente responsabile. In rianimazione un paziente costa alla sanità. Quando bastava fare una visita prima e si poteva evitare il peggio. Non era meglio procedere diagnosi più approfondite?» si chiede la donna che aggiunge: «posso garantire che mio nipote stava da solo, in isolamento, ha avuto la febbre per soli due giorni. Noi siamo stati responsabili, ma quanta gente, in simili situazioni, non vedendosi fare un tampone, sentendosi bene, è uscita e ha potuto infettare altra gente?».

A quanto pare anche dai medici di base, in prima battuta, la cosa è stata presa con leggerezza. «I medici di base, almeno quelli della nostra famiglia – denuncia la donna -, se ne sono altamente fregati. Secondo me stanno sbagliando tutto. Basta fare un’analisi più approfondita, la saturazione ad esempio, e fare il tampone. «Per noi famiglie poi è complicato parlare e troppo spesso i medici non capiscono che vivere in questa situazione, senza sapere come sta il tuo parente, è difficilissimo. Mia sorella ha il marito in rianimazione e può chiamare una volta al giorno, nella speranza che gli diano notizie. E che la situazione non degeneri».