Dati Covid-19 Cerignola 1 aprile: 35 contagiati (6 decessi) più 81 in quarantena

Come da comunicazione della Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il numero dei contagiati ufficiali sul territorio comunale alle ore 18,00 della data odierna, dall’inizio dell’Emergenza Covid-19 risultano: casi positivi 35 (di cui 06 deceduti), persone in quarantena 81. Il dato è riferito dal Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

Riconoscimento di buoni spesa

In data odierna la Commissione Straordinaria, a seguito dell’Ordinanza della Protezione Civile

Nazionale del 29 marzo u.s., ha deliberato le direttive per gli uffici per l’attivazione del

riconoscimento di buoni spesa ai cittadini più bisognosi. Gli Uffici sono già al lavoro per predisporre

i modelli di domanda per la richiesta dei buoni e gli avvisi agli esercenti commerciali per

l’attivazione delle convenzioni.