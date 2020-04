“Una foto per la vita”, anche i fotografi scendono in campo per l’emergenza Covid-19

«La nostra Italia ha bisogno di noi, e il nostro meraviglioso lavoro può contribuire a salvare tante vite. Forse ti starai chiedendo in che modo, visto che in questo momento non possiamo lavorare…ma i soldi servono adesso!». Apre così la home page del sito unafotoperlavita.it, un messaggio in cui è racchiuso il senso della missione che un gruppo di professionisti della fotografia sparsi in tutta Italia si è posto in questi ultimi e difficili giorni che il Paese sta attraversando. È giunto anche per questo settore il momento di rimboccarsi le maniche e provare a fare la sua parte.

Ideatore dell’iniziativa è la fotografa Fabrizia Costa, per un progetto che ha in pochissimo tempo raccolto l’adesione di tanti suoi colleghi. Fra questi c’è anche Melania Maffucci, cerignolana d’origine ma modenese d’adozione ormai da qualche anno, che sulla pagina Facebook della propria attività (Melania Maffucci Photographer) scrive: «Da giorni pensavo a come poter dare un mio contributo che avesse un valore non solo per il presente ma soprattutto per la memoria futura…e cosa può farlo meglio di una fotografia? Così da un’idea comune con altri fotografi italiani abbiamo deciso di fondare il progetto “Una Foto per la Vita”, organizzando una raccolta fondi per aiutare il nostro Paese in questo difficile momento». “Una foto per la vita” si pone quindi l’obiettivo di sostenere, attraverso il frutto della sua arte, dal punto di vista economico, ospedali ed enti che stanno lottando in prima linea per salvare vite umane dal Covid-19.

I professionisti che hanno abbracciato l’iniziativa offrono servizi fotografici di ritratto con sessione da 30 minuti o di un’ora il cui valore economico, con prezzi che restano quelli ordinari, sarà interamente e direttamente devoluto dal cliente in beneficio di enti o ospedali che saranno indicati dal fotografo di riferimento. Il cliente potrà usufruire della propria sessione in un secondo tempo, ovviamente quando la situazione generale tornerà alla normalità, ricevendo alla fine di questo percorso artistico ed umano una stampa in alta qualità del proprio ritratto.

L’auspicio è che la rete di fotografi, già oggi distribuita lungo il territorio nazionale e con qualche adesione pervenuta dall’estero, possa coinvolgere anche Cerignola e Comuni limitrofi, è quanto ha tenuto a sottolinearci Melania Maffucci, che ha dato disponibilità a fornire i propri servizi, appena sarà possibile, anche qui dov’è nata e cresciuta. Ulteriori informazioni circa il progetto sono reperibili sul sito unafotoperlavita.it e sulla omonima pagina Facebook, canali sui quali vi è anche possibile consultare la mappa nazionale che indica tutte le attività di fotografia che vi partecipano, in maniera tale da poter scegliere di affidarsi a quella più vicina al proprio luogo di residenza. In un momento in cui quello del professionismo fotografico è un altro dei settori in chiara difficoltà, con il giusto ma penalizzante blocco dei riti religiosi, questa iniziativa benefica acquisisce maggiori motivi di encomio e sostegno.

