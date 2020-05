“Pane e libertà”, il film TV su Giuseppe Di Vittorio torna in onda questa sera su Rai 1 per il 1° maggio

«Nessuno dovrà più morire per un pezzo di pane!». L’impegno e la missione scaturiti da quella commossa esternazione che l’allora adolescente Giuseppe Di Vittorio dedicò al caro amico Ambrogio, compagno di lavoro nei campi morto a soli 13 anni, sono magistralmente portati in scena da colui che indossò le vesti del padre del sindacalismo italiano, il talentuoso e popolare Pierfrancesco Favino, nel suo primo discorso alla Camera dei Deputati. Era il 2009, esattamente le serate del 15 e 16 marzo, quando esordì in onda su Rai 1 il film TV in due puntate “Pane e libertà”, prodotto da Rai Fiction e Palomar, per la regia di Alberto Negrin e impreziosito dalle musiche del M° Ennio Morricone. Le due puntate fecero registrare uno share medio del 22,4%, portando dinanzi agli schermi circa 6 milioni di telespettatori.

Come detto, ad interpretare Giuseppe Di Vittorio è Pierfrancesco Favino, il popolare attore che negli anni si è dimostrato capace nel far suoi altri impegnativi ruoli come quelli di Tommaso Buscetta e Bettino Craxi. Non è da escludere che le origini di Capitanata dei suoi genitori, entrambi della vicina Candela, abbiano giocato un ruolo importante nella sua grande interpretazione. È lo stesso artista a rendere noto al suo pubblico, attraverso la sua pagina Facebook ufficiale, la messa in onda della fiction questa sera su Rai 1 (ore 21.25), ricordando Di Vittorio come «un grande italiano che spese la sua vita per i diritti dei lavoratori. Un omaggio a tutti coloro che, attraverso le loro esistenze, ci hanno permesso di vivere liberi». Nel cast sono presenti anche Raffaella Rea, Massimo Wertmuller, Francesco Salvi, Anna Ferruzzo e Giuseppe Zeno.

Sebbene Cerignola fu luogo solo parziale della fiction, con buona parte delle scene girate nella Terra di Bari, non si può certo dimenticare l’impatto che la stessa ebbe sulla nostra comunità, a cominciare dalle diverse comparse cittadine che vi presero parte. Cerignola ospitò inoltre l’anteprima nazionale di “Pane e libertà”, l’11 marzo 2009 presso il Teatro Mercadante. Prendendo in prestito le parole del prof. Gioacchino Albanese, noto storico locale ad autore di un libro sul sindacalista («Il socialista – Gli anni del giovanissimo Peppino Di Vittorio» – Il Castello Edizioni), «La vicenda umana di Di Vittorio era già per il popolo una storia»: un messaggio che gli spettatori di “Pane e libertà” non potranno fare a meno di cogliere.

