A Cerignola scuole aperte, «non si è ravvisata l’urgente necessità di sospendere le attività didattiche»

Oggi lunedì 2 marzo le scuole di Cerignola restano aperte, come resteranno aperte tutte quelle scuole dei territori non direttamente interessati da casi accertati di Coronavirus. In città sono state molteplici le richieste di chiusura di tutti i plessi scolastici per una sanificazione preventiva. Dopo l’ordinanza della Provincia di Foggia di chiusura, il giorno 4 marzo, delle scuole superiori per sanificazione, ha stupito che un simile provvedimento non abbia interessato gli altri ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

A precisare da Palazzo di Città è, per la Commissione straordinaria, la dottoressa Adriana Sabato. «Al momento non si è ravvisata l’urgente necessità di sospendere le attività didattiche e sanificare le scuole. Misura che peraltro Governo e Regioni, pur supportati da esperti di livello, non hanno sin qui ritenuto di prescrivere in nessun luogo. Seguiremo comunque gli sviluppi con attenzione per adottare tutti gli atti necessari. La tutela della salute dei ragazzi e dei cittadini tutti di Cerignola – rimarca la Sabato – è certamente una nostra priorità e, nei limiti delle nostre competenze, faremo tutto il possibile».

Dunque nessuna chiusura, piuttosto la conferma di grande attenzione intorno alla questione e l’attesa che anche a livelli più alti si prendano dei provvedimenti di concerto con gli esperti. Infatti c’è da chiedersi come mai i presidenti di regione non abbiano disposto sanificazioni, per il momento adottate solo da alcuni Sindaci o presidenti di Provincia. Le urgenti necessità di sanificazione infatti paiono non esserci per il Sindaco di Foggia Franco Landella, che ha rigettato la possibilità di chiusura per le scuole di pertinenza comunale; piuttosto ha invitato a portare i figli a scuola. A Bari, nonostante vi sia un caso, ricoverato ora in isolamento, il Sindaco Antonio Decaro ha precisato: «nessuna chiusura di scuole o Università». Questo alla luce del nuovo provvedimento varato dal Governo che fissa criteri univoci evitando così comportamenti schizofrenici da parte di Regioni e sindaci.

Intanto in Puglia sono 5 i casi. Nella serata di ieri ai tre nel tarantino si sono aggiunti (lo ha comunicato il Governatore Emiliano, ndr) altri due casi di Coronavirus. Una conferma arrivata in serata dopo l’esecuzione dei test nel laboratorio di riferimento regionale presso il reparto di Malattie infettive del Policlinico di Bari e degli Ospedali Riuniti di Foggia. Nel capoluogo pugliese si trova ricoverato in isolamento un militare 29enne residente in città che lavora in Lombardia. A Foggia, invece, il Laboratorio degli Ospedale Riuniti ha accertato un caso positivo su una donna di 74 anni, di Ascoli Satriano, sorella di un uomo contagiato all’ospedale di Cremona che era stato in visita in Puglia.