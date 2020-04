Pubblicato il bando per i “Buoni Spesa”: ecco tutte le indicazioni utili

Si avvisano i cittadini che durante tutta la fase di emergenzalegata all’epidemia da Covid-19 l’Amministrazione Comunale erogherà i servizi di solidarietà alimentare previsti dall’ordinanza n. 658/2020 della Presidenza del CdM – Dipartimento della Protezione Civile e consistenti nella consegna di buoni SPESA per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

I predetti Buoni non potranno quindi essere utilizzati per l’acquisto delle seguenti categorie di beni e/o generi alimentari:

– alcolici di qualsiasi genere (birra, vino, liquori, etc);

– articoli di profumeria (creme, profumi, trucchi, etc.);

– tabacchi.

Si precisa inoltre che i buoni spesa saranno negoziabili presso i punti vendita e/o strutture commerciali convenzionati con il Comune e il cui elenco verrà reso noto attraverso la sua pubblicazione sul sito del Comune di Cerignola www.comune.cerignola.fg.it.

Possono accedere ai suddetti servizi i soggetti che siano inpossesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nel Comune di Cerignola;

b) se cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità

c) essere già in carico al servizio sociale; ovvero, qualora non fossero già in carico al servizio sociale,

d) sussistenza di una condizione di bisogno stabile o abituale da dimostrare con apposita certificazione e/o autocertificazione della condizione reddituale che si attesti al di sotto di € 6.000,00 calcolato come valore ISEE secondo quanto stabilito dal Piano Regionale per la Lotta alla povertà 2018/2020 approvato con Delibera G.R. n. 1565 dl 04.09.2028;

e) sussistenza di una temporanea situazione di difficoltà economica indotta dall’emergenza epidemiologica da covid-19;

I percettori di forme di sostegno al reddito ed alla povertà erogate da Enti Pubblici (es: reddito di cittadinanza, reddito di dignità, cassa integrazione guadagni, NAsPI, indennità di mobilità, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale, etc.) sono posti in una posizione subordinata rispetto a coloro che sono privi di qualsiasi sostegno pubblico. Questi ultimi hanno diritto di accedere al beneficio in forma ridotta proporzionalmente all’entità del sostegno al reddito percepito ed alla situazione del nucleo familiare.

In tutti i casi costituiscono elemento di valutazione la presenza nel nucleo familiare di minori e di invalidi.

L’istanza di accesso al servizio, contenente anche la relativa autodichiarazione circa il possesso dei prescritti requisiti, dovrà essere compilata utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. A), e dovrà essere presentata ai Servizi Sociali del Comune di Cerignola, allegando il documento d’identità, secondo una delle seguenti modalità:

– via mail, agli indirizzi sportellowelfare@ambitoterritorialecerignola.it ocomunicazione@ambitoterritorialecerignola.it;

– raccomandata R.R. presso Comune di Cerignola, Piazza della Repubblica– CAP: 71042;

– ritiro del modulo e consegna a mano presso il Comune di Cerignola all’ingresso del Comune di Cerignola dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12;

– presso i caf/patronati che hanno aderito, indicati nell’allegato elenco (Allegato B);

– in modalità whatsapp ai seguenti numeri: 351/0058030 – 351/0726919 – 351/0728855.

LE ISTANZE POSSONO ESSERE PRESENTATE A FAR DATA DAL 3 APRILE2020 E FINO A ESAURIMENTO DELLE RISORSE STANZIATE DAL COMUNEDI CERIGNOLA PER GLI INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

Per ogni informazione o per ricevere assistenza ai fini della compilazione dell’istanza e della relativa autocertificazione, è possibile contattare il personale dell’Ufficio Servizi sociali e del Segretariato Sociale (mail: sportellowelfare@ambitoterritorialecerignola.it o comunicazione@ambitoterritorialecerignola.it tel: 351/0058030 – 351/0726919 – 351/0728855 – 0885/410279 – 0885/410221 – 0885/410319).

Gli Enti del terzo Settore potranno volontariamente supportare l’Ente nella raccolta delle domande di contributo di quelle persone che non possono, per gravi motivi, autonomamente presentarle provvedendo anche alla eventuale distribuzione dei buoni spesa ai beneficiari individuati.

SI AVVERTE CHE LE AUTODICHIARAZIONI RILASCIATE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCESSO AL BENEFICIO SARANNO SOTTOPOSTE A CONTROLLO, ANCHE AVVALENDOSI DEL SUPPORTO DEI PREPOSTi UFFICI (INPS, SUAP,UFFICIO DI COLLOCAMENTO, ETC.).

IL RILASCIO DI FALSE DICHIARAZIONI ESPONE IL DICHIARANTE A GRAVI RESPONSABILITA’ PENALI.