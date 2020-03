Premio Zingarelli, prorogata scadenza per invio opere al 15 marzo

Le richieste continuano a piovere, giustificate da ritardi dovuti al periodo storico che stiamo vivendo, così l’organizzazione del Premio Zingarelli decide di prorogare la scadenza al 15 marzo 2020. Ancora una decina di giorni dunque per poter presentare il proprio libro, la propria poesia o il proprio fumetto al Premio Letterario Nazionale dedicato al filologo e linguista italiano, orgoglio di Cerignola, Nicola Zingarelli.

“L’arrivo del coronavirus ha suscitato non poche preoccupazioni nonché bloccato intere Nazioni. Ora però ci arrivano diversi messaggi da parte di scrittori che, presi dal critico periodo storico, si sono lasciati sfuggire la scadenza del bando e che desiderano invece iscrivere le proprie opere al concorso – fa sapere il presidente del Premio Antonio D’Addario -. Per loro proroghiamo la scadenza di 15 giorni perché possano avere l’opportunità di mettersi in gioco e magari godere dei tanti vantaggi che la partecipazione al premio Zingarelli può garantire”.

Ed infatti la partecipazione al premio permette a scrittori di talento non solo di avere l’opinione obiettiva di una variegata giuria ma soprattutto di interagire con le case editrici in primis Oceano Edizioni che metterà i propri servizi a favore di vincitrici che riterrà meritevoli. Da non sottovalutare poi la pubblicazione della propria opera all’interno dell’antologia realizzata dalla stessa organizzazione del Premio la cui prima stampa, contenente le poesie vincitrici delle scorse edizioni, è già nelle librerie.