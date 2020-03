Salgono a 7 i contagiati da Coronavirus in Puglia. Nuovo caso a Bari

Dopo il sesto caso pugliese a Lecce, ecco il contagiato numero 7 da Cononavirus della regione. E’ il secondo della città di Bari. Si tratta della moglie del militare 29enne barese ricoverato al Reparto malattie infettive al suo rientro dalla Lombardia dove lavora. La donna nella serata di ieri è risultata positiva al virus al Policlinico di Bari.

Il militare era ritornato in Puglia lo scorso weekend con un aereo Ryanair. Ai primi sintomi si è recato in ospedale dove è stato poi effettuato il tampone e confermata la positività. La moglie è stata contagiata anche lei e attualmente si trova in isolamento fiduciario presso l’abitazione. Nella città di Bari il sindaco Antonio Decaro ha attivato il Coc, centro operativo comunale previsto dal Piano di Protezione civile per gestire l’emergenza e prevenire contagi.

IN ITALIA FRENANO I CONTAGI

Lunedì l’incremento dei malati è stato del 16% (258 casi in più) a fronte dell’aumento del 50% registrato il giorno prima. Di questi, inoltre, il 50% è asintomatico (o con sintemi lievi) e in isolamento domiciliare, il 40% è ricoverato con sintomi e solo il 10% in terapia intensiva. “Un dato confortante” dice il commissario Angelo Borrelli sottolineando che si tratta di una percentuale che ricalca il dato complessivo: su 1.835 malati, 927 sono in isolamento nella propria casa, 742 ricoverati con sintomi e 166 in terapia intensiva. Sono 149 i guariti, 52 i decessi.