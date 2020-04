Asta di beneficenza a cura di Terre di Cerignola: obiettivo donazioni per la Regione o per l’ospedale “Tatarella”

Nuova iniziativa benefica, fra le tante che si stanno susseguendo in questi giorni, per combattere la pandemia causata dal Covid-19. Il gruppo di Terre di Cerignola, pagina Facebook che in foto mette in rassegna paesaggi e persone del panorama ofantino, ha indetto una raccolta fondi di beneficenza. Sono state scelte 25 stampe fotografiche (formato 30×40) della terra di Cerignola, che saranno piazzate all’asta con donazione a partire da 75 euro tutto il blocco. La chiusura dell’asta è fissata per domenica alle ore 18: per partecipare, bisogna inviare le ricevute/contabile alla mail: aterredicerignola@gmail.com.

Il versamento dei o del contributo invece sono da effettuarsi in duplice maniera: