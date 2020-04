Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza, arrestato un cerignolano

Nella giornata di ieri, poco dopo mezzogiorno, gli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo e del Commissariato di P.S. di Cerignola, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, transitando in Via Torino incrociavano un uomo a bordo di un’autovettura che procedeva in senso contrario al senso di marcia. Per questo motivo gli Agenti decidevano di fermare l’auto per un controllo, ma il conducente, accortosi di essere tallonato dalla polizia, innescava un inseguimento per le vie della città, nonostante le ripetute segnalazioni gli intimassero di fermarsi. Ad un certo punto, il conducente dell’auto vistosi braccato si fermava e tentava di scappare a piedi, non prima di aver lanciato dal finestrino due involucri di cellophane.

Gli Agenti dopo averlo fermato procedevano alla perquisizione personale, nel corso della quale venivano rinvenuti e sequestrati oltre 800 euro in contanti in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente di cui l’uomo si era disfatto del tipo cocaina, veniva sequestrato ed anche l’autovettura, poiché il predetto guidava senza patente di guida. Dopo le formalità di rito, l’uomo cerignolano di 57 anni, con precedenti, veniva tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale e condotto presso la propria abitazione a disposizione della locale Procura della Repubblica.