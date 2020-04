«Disordine organizzativo» Covid-19. Gentile: «a casa il management sanitario foggiano»

«Michele ci vuole coraggio e hai dimostrato in passato di averlo, di averne tanto. Oggi servono decisioni drastiche ma indispensabili. Manda a casa il management della sanità della provincia di Foggia». Questa la richiesta dell’ex-assessore alla Sanità Elena Gentile, in relazione alla gestione e ai «buchi organizzativi» del management sanitario in provincia di Foggia.

Nel mirino il direttore generale Vito Piazzolla, reo di aver trasmesso una «circolare che da remoto ha predisposto un altro modello organizzativo per affrontare l’emergenza Covid-19 – dice la cerignolana -. Chiude reparti, sospende attività, accorpa reparti. L’ostetricia e la pediatria di San Severo vengono trasferiti a Cerignola, chirurgia e urologia di Cerignola vengono trasferiti a San Severo, le cardiologie messa in rete. Anche loro ospitano posti letto per la terapia sub intensiva. Insomma un disordine organizzativo che sicuramente ha complicato ancora di più una vicenda che è difficile e anche per molti versi dolorosa. Non serve ora mettere pezze a questo modello organizzativo, sicuramente va revocato. Non bastano le telefonate del presidente della Regione Puglia per tappare omissioni e buchi organizzativi. Questo è il tempo del coraggio questo è il tempio che richiede al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano l’adozione di provvedimenti drastici, rigorosi, ma che mettono in sicurezza la salute delle popolazioni della nostra provincia».

La circolare che cita l’ex-europarlamentare Pd è dello scorso 29 marzo, avente ad oggetto «Disposizione emergenziale COVID-19: riorganizzazione temporanea dell’assistenza ospedaliera». Nel documento si legge di accorpamenti che di fatto ridisegnano la geografia sanitaria della Capitanata a discapito di città come Cerignola, San Severo e Manfredonia. Seppure in un momento di emergenza e a tempo (?), privare questo territorio di specialità mediche è un notevole passo indietro.

LA PROPOSTA Quel che era necessario fare, secondo la Gentile è «un unico presidio Covid-19 dentro il perimetro del Policlinico di Foggia in parallelo all’Ospedale D’Avanzo, capace di offrire un numero adeguato di posti letto, le tecnologie necessarie, ma anche le competenze specialistiche che sono necessarie e indispensabili per fronteggiare le drammatiche complicazioni dell’infezione da coronavirus». Inoltre «la previsione di luoghi extra ospedalieri anche extraterritoriali capaci di garantire ai soggetti posti in quarantena l’osservanza puntuale delle prescrizioni e non solo i soggetti posti in quarantena o paucisintomatici ma anche la osservanza rigorosa dell’isolamento nei confronti dei pazienti ricoverati e successivamente fortunatamente dimessi che rimangono positivi per molte settimane dopo la guarigione. Di tutto questo non è caduto niente. Ogni presidio sanitario, persino i presidi territoriali della nostra provincia, sono diventati ospedali Covid-19 e noi sappiamo che l’ospedale è un luogo formidabile di moltiplicazione delle infezioni nei confronti degli operatori sanitari ma anche di quei pazienti che inevitabilmente devono far riferimento alla struttura ospedaliera per le cure necessarie» chiosa l’ex assessore.