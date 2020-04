La New Grieco dona apparecchiature agli ospedali per l’emergenza Covid-19

Un ventilatore per il Centro Provinciale COVID di Foggia e due apparecchiature di ultimissima generazione per l’ospedale ‘Tatarella’ di Cerignola. È il forte gesto d’amore che la famiglia Grieco di Cerignola ha voluto compiere per sostenere la sanità pubblica pugliese nella lotta all’emergenza COVID-19.

“Siamo da sempre legati al nostro Territorio – dichiara Michele Grieco della New Grieco Srl, azienda che si occupa della grande distribuzione di prodotti per l’igiene personale e della casa, con l’insegna ProShop. Ho voluto, con la mia azienda, rendermi utile rispetto a questa importante partita che ci porta a riflettere sui veri valori della vita. Colgo l’occasione per ringraziare di cuore tutto il personale medico/sanitario e tutti i volontari, da settimane, chiamati ad un lavoro estenuante per salvaguardare la nostra salute. Forza, ce la faremo!”.

La New Grieco, grazie alla collaborazione di Regione Puglia, Protezione Civile, Asl Foggia, ospedale di ‘Tatarella’ di Cerignola, ha proceduto quindi alla donazione al fine di rafforzare il sistema sanitario locale in una delle provincie, come quella di Foggia, tra le più colpite dalla pandemia. Un particolare ringraziamento va rivolto al dott. Dario Galante, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione di Cerignola. L’azione intrapresa si aggiunge ad altre iniziative già messe in campo nelle scorse settimane.

Gli ‘Ospedali Riuniti’ di Foggia potranno disporre, quindi, di un ventilatore polmonare per la Terapia Intensiva mentre l’ospedale ‘Tatarella’ di due nuove apparecchiature: un pilot ed un ecografo. Due attrezzature utilissime sia per i pazienti Covid che per tutte le applicazioni cliniche in campo rianimatorio. Si tratta, infatti, di due strumenti altamente tecnologici, per funzionalità, dimensioni, praticità.

Il PILOT è un sistema completo per la verifica del corretto posizionamento di cateteri venosi centrali mediante la visualizzazione e la stampa dell’ECG intracavitario attraverso l’analisi dell’onda elettrocardiografica. La punta del catetere deve essere posizionata a livello della giunzione atriocavale del cuore. La variazione dell’onda elettrocardiografica rilevata dall’apparecchio consente di conoscere esattamente dove è posizionata la punta del catetere vascolare.

Un corretto posizionamento consente di prevenire complicanze quali, aritmie cardiache, trombosi, malfunzionamenti etc.. Non solo, si evita l’esecuzione di Rx del torace che prima era necessario per conoscere dove era allocata la punta del catetere, riducendone l’esposizione al paziente e agli operatori, velocizzando la procedura e riducendo l’impiego di personale tecnico e medico di radiologia e quindi anche i costi e evitando riposizionamenti del catetere vascolare centrale magari malposizionato. Questo impiego è previsto dalle linee guida delle società scientifiche.

L’Ecografo Sonosite S II è un ecografo ad altissima definizione con immagini chiarissime che consentono diagnosi precise, a rapido avvio da spento ad acceso in solo 25 secondi (importante nelle urgenze e urgenze). Si possono connettere più trasduttori contemporaneamente e passare da un trasduttore all’altro in touch screen rapidamente.

E’ estremamente versatile perché con un unico apparecchio si possono eseguire tutte le tecniche di anestesia, diagnostica di cuore, polmoni, addome, emorragie, diagnostica cardiologica, accessi vascolari ecoguidati con altissima definizione delle immagini e quindi con maggiore precisione nella diagnosi e riduzione degli errori soprattutto in ambito traumatologico. L’altissima definizione in ambito cardiopolmonare è importantissima nei pazienti Covid laddove cuore e polmone sono gli organi più colpiti.

L’apparecchio, cosa molto importante, è portatile e maneggevole quindi si può spostare completamente da un paziente all’altro , da un letto all’altro senza movimentare i pazienti, cosa importantissima in rianimazione laddove i pazienti sono intubati e collegati a respiratori e sistemi di monitoraggio.Anche questo sistema riduce significativamente il ricorso alle radiografie tradizionali.