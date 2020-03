Governo valuta di chiudere le scuole in tutta Italia

Sul tavolo del Governo l’ipotesi chiusura delle scuole in tutte le regioni d’Italia per quindici giorni già da domani o al massimo da lunedì. Potrebbe esserci l’annuncio nelle prossime ore, secondo quanto riferiscono i quotidiani nazionali.

Si tratterebbe di una decisione drastica, fino a questo momento evitata. Lo stesso governatore della Puglia Michele Emiliano ha ribadito come la linea del Governo fosse la non chiusura e, per tale ragione, si è emessa l’ordinanza che lascia decidere ai genitori circa la frequenza scolastica. Sul tavolo tra le altre cose, i provvedimenti delle singole regioni e la situazione di certe aree. Possibile anche una nuova ridefinizione delle zone rosse e delle aree più a rischio.

A lavoro dunque anche gli uffici di viale di Trastevere, dove il ministro Lucia Azzollina starebbe ben valutando tutte le mosse. Il governo, in ogni caso, è deciso ad affidarsi al parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese.