La Fipav sospende fino al 15 marzo i campionati di serie B, regionali e territoriali

Nel weekend era previsto il rientro in campo delle nostre squadre di volley, Ares Flv e Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, dopo lo stop della scorsa settimana: in riferimento alla situazione sempre in evoluzione relativa al Covid-19, la Fipav ha deciso di sospendere le attività dei campionati di serie B fino a quelli territoriali fino al 15 marzo. Una scelta, quella della Federvolley, che segue il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emesso in data odierna che (fra le altre misure) ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per dieci giorni. In una nota ufficiale, pubblicata in serata, la Fipav ha «stabilito di volersi adeguare a tale normativa data la stretta correlazione tra la propria attività e le strutture scolastiche nazionali. Ciò significa che fino al 15 marzo è sospesa l’attività sportiva dei campionati di serie B nazionale, regionali e territoriali. Allo stesso modo sono sospese le iniziative di formazione e qualificazione programmate per lo stesso periodo. La FIPAV rende noto che tale decisione si è resa necessaria in continuità con il senso di responsabilità che deve necessariamente essere alla base di ogni azione intrapresa in queste ore e che l’unico obiettivo è quello di garantire la tutela dei propri tesserati».

Il provvedimento interessa da vicino le due società ofantine, che non scenderanno in campo in B1 contro Modica al pala “Dileo” e in serie C a Molfetta in casa dell’Asdam Pegaso 93. Le prossime due giornate del calendario verranno riprogrammate a data da destinarsi, mentre era stata già designata la data del 13 maggio (dopo la fine della regular season) per il recupero del turno non disputato nel weekend del 29 febbraio-1° marzo. Un contesto sicuramente non facile da dipanare nelle prossime settimane, ma come chiarisce la stessa Fipav nella nota, la priorità è garantire tutela e salute dei propri tesserati, scegliendo di non praticare la possibilità delle gare a porte chiuse.