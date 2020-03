«Nessuna manutenzione programmata effettuata al murale dedicato a Di Vittorio»

«Nessuna manutenzione programmata è stata effettuata al murale dedicato a Giuseppe Di Vittorio»: l’allarme e la preoccupazione si evidenziano nelle parole di Francesco Daddario, restauratore cerignolano che insieme a Paolo Gallo ha contribuito a recuperare l’opera realizzata dagli artisti Ettore De Conciliis e Rocco Falciano. Il murale, installato il 3 novembre 2017 sulla rotatoria di Piazza della Libertà, nei successivi trenta mesi dalla sua allocazione non ha ricevuto nessun trattamento di conservazione, come stabilito dalla stessa ditta appaltatrice nella relazione tecnica finale consegnata a fine lavori.

Una manutenzione da effettuarsi con cadenza annuale, sul monumento ed in tutte le sue parti, come riferisce il professionista: dalla struttura in ferro ai punti di aggancio dei pannelli alla struttura, alla verifica della loro solidità. Inoltre, fra le operazioni da programmare vi sono il ripristino della vernice alluminata retrostante, la pulizia costante dei depositi carboniosi ed una ripresa a più mani della vernice protettiva che funga da protezione e filtro UV al fine di evitare la consunzione dei colori.

Nell’arco di trenta mesi (periodo in cui era anche in carica l’Amministrazione Metta), nessuno di questi procedimenti è stato compiuto: ciò ha già comportato la consunzione del film protettivo, con la perdita dei ritocchi pittorici. Daddario ha protocollato il 18 febbraio scorso una comunicazione alla Commissione Prefettizia e all’Ufficio Tecnico, per sollecitare i lavori di protezione e manutenzione (di cui alleghiamo copia, unitamente alla pagina 55 della relazione finale), suggerendo di svolgere gli stessi quanto prima.

Questo slideshow richiede JavaScript.