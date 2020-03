Scuole chiuse da domani in tutta Italia. San Marco in Lamis (FG) verso l’isolamento

Il governo deciso per la chiusura di tutte le scuole e gli atenei fino a metà marzo per gli effetti del coronavirus. E’ quanto emerso dalla riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi. Gli italiani dovranno cambiare stile di vita almeno per 30 giorni. Niente strette di mano, niente abbracci, basta meeting e congressi, stop alle manifestazioni, anche a quelle sportive.

Il governo, per la decisione di chiudere scuole e università che scatterà da domani, si è affidato al parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. E a quello del ministero della Salute di Roberto Speranza, che non aveva fatto mistero di essere favorevole alla chiusura.

SAN MARCO IN LAMIS VERSO L’ISOLAMENTO C’è il rischio che San Marco in Lamis diventi zona rossa. E a riferirlo al Prefetto Raffaele Grassi sarebbe stato proprio il governatore Michele Emiliano. Il decesso di un 75enne del posto e i successivi funerali autorizzati prima dell’esito dei tamponi sarebbero risultati fatali per l’intera cittadina garganica. Sarebbero molte infatti le persone che si sono poste autonomamente in quarantena a seguito delle voci che circolano in queste ore circa l’esito positivo dei tamponi effettuati sui parenti della vittima. Un’indiscrezione che non è ancora confermata dall’ufficialità. Sono chiuse le scuole ma la situazione pare non essere delle più tranquille. Il 75enne era deceduto lo scorso 27 febbraio. I funerali invece si sono svolti ieri. E proprio ai funerali avrebbero partecipato moltissime persone, oggi potenzialmente a rischio. «Il corpo è stato rilasciato per i funerali prima di avere l’esito del tampone – ha rimarcato il governatore Emiliano -. A fronte di un errore catastrofico del medico legale, per un motivo veramente inspiegabile, si è determinato un rischio di possibili contagi veramente diffusivi. Servono provvedimenti molto intensi che non voglio preannunciare perché sono di competenza del presidente del Consiglio. In Puglia si è sostanzialmente diffuso in tutte le province e nel Nord della Regione ci sono situazioni in cui abbiamo difficoltà a controllarlo. E’ evidente che l’andamento dell’allargamento del contagio è velocissimo, che è l’aspetto più pericoloso» ha detto ancora Emiliano.