Coronavirus, oggi a Cerignola: un contagiato e un deceduto. Scendono a 55 le quarantene

Come da comunicazione della Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il numero dei contagiati ufficiali sul territorio comunale alle ore 15,00 della data odierna, dall’inizio dell’Emergenza Covid-19 risultano:

– Totale casi positivi Cerignola 38 (di cui 09 deceduti)

– Totale persone in quarantena 55.

Oggi, purtroppo, ancora un deceduto per il Covid-19. L’Amministrazione Comunale e il C.O.C. esprimono il loro cordoglio e la loro vicinanza alle famiglie colpite da questo dolore, aggravato dalla lontananza dai propri cari. A tutti i concittadini contagiati (ricoverati o in isolamento) e alle loro famiglie, si esprime la sincera vicinanza con l’augurio di pronta guarigione.

Prosegue a ritmi significativi la presentazione delle domande da parte dei cittadini per il riconoscimento di buoni spesa. Sono già pervenute oltre 600 domande. Gli uffici dei Servizi Sociali sono al lavoro per le verifiche delle richieste e per i colloqui telefonici.

Si raccomanda la corretta compilazione di tutte le notizie richieste nel modulo, rammentando a tutti i richiedenti che trattandosi di “Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000” chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’Amministrazione provvederà a controlli sulle domande pervenute.

Esercizi Commerciali Stanno anche pervenendo le richieste degli esercizi commerciali per di convenzionamento con il Comune per il ritiro dei buoni spesa. Tutti gli esercizi commerciali interessati e che ancora non hanno presentato la loro disponibilità sono invitati a scaricare i documenti dal sito del Comune.

SOLIDARIETA’ SOCIALE Continua anche la grande dimostrazione di vicinanza e solidarietà da parte di tante aziende e privati verso i meno fortunati con donazioni di alimenti e di beni di prima necessità. Un grande ringraziamento va, quindi, sia a tutti coloro che si stanno prodigando, con le loro donazioni, ad alleviare le altrui sofferenze e difficoltà economiche, sia a tutti i volontari che si stanno impegnando per consegnare beni ai più bisognosi e soprattutto portare aiuto ai cittadini anziani e soli. Alcuni dati sull’attività del C.O.C. in ambito Solidarietà Sociale dal 28 marzo al 03 aprile 2020: – Persone assistite per fabbisogno alimentare 582; –Servizio Trasporto Persona 35; Servizio Pronto Farmaco 48; Spesa a domicilio 37:

Per le donazioni:

Aziende: contatti diretti con il C.O.C. (numero unico) per le formalità di consegna e fiscali

Beni alimentari (di ogni genere) e non alimentari (detersivi, beni di consumo alla persona) Dispositivi di protezione (guanti, mascherine, copriviso artigianali, gel disinfettante, ecc.) Privati: consegna dei beni direttamente presso la Caritas di Cerignola su Piano S. Rocco. Beni alimentari (di ogni genere) e non alimentari (detersivi, beni di consumo alla persona) Dispositivi di protezione (guanti, mascherine, copriviso artigianali, gel disinfettante, ecc.)