Avviso pubblico per concessione di contributi finanziari per iniziative socio culturali per l’anno 2020

Il Comune di Cerignola, settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali, in attuazione dei propri programmi ha indetto in data 10 febbraio 2020 un Avviso Pubblico per sostenere, mediante l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché l’attribuzione di vantaggi economici, l’attività di persone, enti pubblici o privati per iniziative svolte nel territorio comunale nell’anno 2020 che non abbiano finalità di lucro e non siano in contrasto con gli obiettivi dell’Amministrazione nei settori di intervento relativi a:

Attività socio-assistenziali;

Attività culturali;

Attività educative;

Attività rivolte alla gioventù;

Attività sportive e del tempo libero;

Attività promozionali in campo commerciale, artigianale e agricolo;

Attività varie;

Iniziative, studi, ricerche e promozione volte ad approfondire i molteplici aspetti della condizione femminile nell’ambito degli interventi volti a realizzare pari opportunità tra uomini e donne.

Possono presentare proposte associazioni con finalità culturali, artistiche, ricreative, sportive, educative , regolarmente costituite e soggetti legittimati a svolgere le attività e i servizi oggetto della presente manifestazione come gli enti di culto con sede nella Città di Cerignola, nel rispetto di quanto sancito all’art. 21, comma 3 della Legge Regionale n. 19/2006.

Si precisa che l’entità del contributo non potrà eventualmente superare il limite del 50% della spesa per le attività socio-assistenziali e il 30% per le restanti attività. In ogni caso l’importo del contributo potrà essere proporzionalmente ridotto in relazione alle risorse allocate nel bilancio comunale ed al numero delle domande accolte, che saranno valutate da apposita commissione comunale. Rientrano nel calcolo dei contributi le concessioni gratuite o comunque le agevolazioni nell’uso degli spazi, strutture, attrezzature e locali.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato al 30 marzo 2020.

L’avviso con la modulistica da utilizzare è disponibile al seguente indirizzo: http://www.comune.cerignola.fg.it nella sezione Avvisi Comunali. Possono essere richieste informazioni esclusivamente via mail all’indirizzo: http://servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it