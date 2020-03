Coronavirus, tre nuovi casi in Puglia. In corso cinque test a Foggia, quattro a Lecce

«Oggi sono stati effettuati 34 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi 3 sono risultati positivi e 31 negativi». Questo l’aggiornamento del Governatore Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

«I tre test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza: due casi sono della provincia di Lecce (uno riguarda la moglie di un caso già risultato positivo, l’altro è un uomo che ha avuto un contatto stretto con un caso della Lombardia); il terzo riguarda un nuovo caso in provincia di Bari di un uomo in quarantena già da dieci giorni perché rientrato da regione con focolaio.

I dipartimenti di prevenzione rispettivamente delle Asl di Lecce e di Bari – prosegue Emiliano – hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. In totale, con l’aggiornamento delle ore 20.30 di oggi, i casi positivi in Puglia sono 17. Sono attualmente in corso altri 4 test a Lecce e 5 a Foggia».