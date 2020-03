Covid-19, morto un 76enne in provincia di Foggia. L’aggiornamento di Emiliano

Nuova vittima del Coronavirus in provincia di Foggia. E’ infatti deceduto questa sera un paziente risultato positivo al Covid-19, ricoverato presso Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo. L’uomo di 76 anni era affetto da importanti patologie.

«Alle 23 di oggi – ha scritto il Governatore Michele Emiliano – sono stati effettuati 36 test in tutta la regione, mentre altri 7 sono in corso (4 test a Lecce e 3 a Foggia). Di questi 5 sono risultati positivi e 31 negativi. È stata accertata la presenza di COVID-19 in un uomo di 76 anni con importanti patologie di base deceduto oggi nella provincia di Foggia. Sarà l’Istituto Superiore di Sanità a dare la definitiva conferma e stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 con il decesso, allo stato non provato, quando analizzerà i campioni clinici.