Stop anche ai gironi centromeridionali, la serie D si ferma interamente

Si ferma anche il campionato di serie D: in un comunicato ufficiale (il n° 109 pubblicato poco fa), la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto il rinvio delle gare in programma domenica 8 marzo dei gironi A-E-G-H-I. Il Dipartimento Interregionale, infatti, « preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020; considerato che all’art 1 lettera C è previsto espressamente che le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; considerato che l’espletamento di tali controlli, posti a carico delle associazioni e società sportive, necessita di tempi tecnici particolari; vista l’imminenza delle gare programmate;

DISPONE

il rinvio di tutte le gare in programma Domenica 8 marzo 2020 relative ai gironi A – E – G – H – I a data da destinarsi».

Non si disputerà quindi il match fra Audace Cerignola e Team Altamura in programma domenica 8 allo stadio “Monterisi”: il Dipartimento Interregionale inoltre ha revocato le date dei recuperi nei gironi settentrionali e il cui calendario era stato definito martedì 3 marzo. Il comunicato ufficiale si chiude con la riserva di adottare diversi ed ulteriori provvedimenti in ottemperanza a nuove Ordinanze e/o Decreti che dovessero essere pubblicati successivamente.