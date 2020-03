Cinque posti di terapia intensiva al Tatarella per l’emergenza Coronavirus

Gli ospedali si attrezzano per l’emergenza Covid-19, che potrebbe (tutti si augurano di no, ndr) mettere alla prova la risposta sanitaria di tutti i nosocomi italiani, ancor più in Provincia di Foggia con San Giovanni Rotondo, Foggia e anche il Tatarella di Cerignola.

Proprio il presidio cerignolano risulterà il riferimento su scala provinciale per l’arrivo dei casi ritenuti più critici rispetto al contagio da CoVid-19. Qui sono stati predisposti cinque box di terapia intensiva pronti ad essere utilizzati secondo le necessità. A San Severo invece (al momento) un solo posto e a Foggia tre. Inoltre, così come successo a Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, anche a Cerignola e in tutti gli ospedali della Capitanata sono state sospese le attività ambulatoriali.