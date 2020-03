“Quarantena” è l’album d’esordio del cantautore cerignolano Buva

È uscito l’album d’esordio di Buva e si intitola Quarantena. Ma niente a che vedere con la zona rossa e con il Coronavirus. «Il titolo l’ho pensato molti mesi fa. Non immaginavo che adesso sarebbe stato sulla bocca di tutti», dice sorridendo il cantautore cerignolano.

Si tratta invece uno stato artistico che permette all’artista di tirar fuori il suo background e le idee che prendono forma nella mente. A spiegarcelo è lo stesso Buva, al secolo Valerio Buchicchio, che nel corso dell’intervista esclusiva concessa a lanotiziaweb.it ha raccontato la genesi del suo primo LP, disponibile dal 28 febbraio su tutte le piattaforme. «L’album è frutto di un lavoro lungo e intenso, un periodo della mia vita in cui mi sono abbandonato alle mie influenze, ad esempio Battisti, De Gregori, Gazzè, Fabi, per trovare una strada di scrittura». La copertina stessa è un indizio (un’alga marina n.d.r.) che si collega al concept: «Ho vissuto una sorta di isolamento che mi ha concesso l’opportunità di concentrarmi su me stesso. L’alga in copertina rappresenta la prospettiva di qualcosa che non sta in superficie e si isola dal resto».

Un’occasione, quella della “Quarantena”, per entrare in contatto con se stessi: «Ho vissuto questa esperienza tranquilla ma in costante stato di eccitazione. Quando entri in contatto col tuo Io il risultato è sorprendente. Senza le distrazioni della vita di tutti i giorni viene fuori quella parte che non conosci, che a volte ti può anche spaventare, ma che ti porta a scrivere canzoni». Quarantena arriva dopo un lungo percorso fatto di singoli ed EP: «Fare un album è un’esperienza piena di sensazioni positive. Il disco è la carta di identità dell’artista, il suo passepartout per il mondo. Non credo sia un traguardo ma un punto di partenza per la mia carriera. Sono curioso di sapere cosa pensa la gente della musica».

Alla realizzazione dell’album hanno preso parte musicisti di prima fascia della scena romana tra cui il cerignolano Piero Monterisi (batteria), Emanuele Brignola (basso), che ha curato anche la produzione, Ramòn Caraballo (percussioni), Francesco De Nigris, (chitarre) che ha curato il missaggio, e Maurizio Mariani (basso) mentre Valerio si è occupato delle tastiere e della chitarra acustica. «Affidarsi alle persone giuste nella musica è molto importante. Ognuno ha il suo ruolo, il cantautore scrive le canzoni ma se non si collabora con lo staff giusto non si ottiene un risultato soddisfacente. Devo ringraziare tantissimo Piero che oltre ad essere un grande musicista è un amico. Spero di poter collaborare con lui ancora in futuro».

Sono dieci le tracce che compongono l’album la cui uscita è stata anticipata dall’uscita dei singoli “Le faremo sapere”, accompagnato dal videoclip firmato da Roberto Biadi, e “L’amore è nei particolari”. Ma quando chiediamo a Buva quale sia il brano cui è più legato lui ci risponde “Sud”, il pezzo con cui lo scorso anno ha vinto il premio “Musica contro le mafie”: «Ricordo in maniera molto viva la genesi di questo pezzo. Solitamente quando scrivo una canzone non me ne rendo neanche conto, vivi un distacco dalla realtà. In questo pezzo ho avuto l’opportunità di raccontare la mia terra. Al contrario, quando parli di qualcosa che ti riguarda c’è sempre l’opportunità di raccontarsi e di vivere la realtà più intensamente».