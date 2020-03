San Marco in Lamis, c’è l’inchiesta sul 75enne

La Procura della Repubblica di Foggia ha aperto un’inchiesta conoscitiva (modello 45), senza ipotesi di reato, in merito ai fatti accaduti a San Marco in Lamis, dove è deceduto un 75enne risultato positivo al coronavirus, i cui funerali si sono svolti alla presenza di centinaia di persone, alcune delle quali già sottoposte a quarantena. Nei giorni scorsi il governatore della Puglia, Michele Emiliano, aveva detto di temere che tra San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico potesse scoppiare un focolaio, come accaduto in Lombardia nella zona di Codogno, e per questo ha chiesto al premier Conte di far scattare la «zona rossa» per limitare i contagi. La zona rossa non è stata tuttavia concessa perché il numero dei contagiati è proporzionalmente molto basso rispetto alla popolazione. Tuttavia la situazione viene costantemente monitorata.

«Allo stato non è stata dichiarata alcun zona rossa in provincia di Foggia», ha puntualizzato a sua volta il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, che ieri mattina ha presieduto al Palazzo del Governo del capoluogo dauno una riunione con i sindaci dell’area garganica maggiormente colpita dall’emergenza Coronavirus, e cioè San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico ed in parte San Giovanni Rotondo dove nei giorni scorsi è stato momentaneamente chiuso addirittura il pronto soccorso dell’ospedale Casa sollievo della sofferenza per procedere ad una sanificazione. Il prefetto di Foggia ha poi specificato i compiti che avrà il Centro Coordinamento soccorsi (Ccs) attivo da ieri in prefettura a Foggia. «Sarà costituito – precisa il prefetto Grassi – da rappresentati di Forze dell’ordine, Asl e Vigili del Fuoco e sarà in stretto contatto con i Centri Operativi Comunali (Coc) istituiti nei comuni foggiani».

«Abbiamo avuto la disponibilità a effettuare nuovi tamponi sulle persone che sono entrate in contatto con soggetti a rischio e questo ci rende molto più tranquilli», aggiunge il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, il paese dove è morto il 75enne risultato positivo al Coronavirus. Il sindaco ricorda che la «direzione sanitaria dell’Asl di Foggia» ha comunicato che «nei giorni scorsi sono stati effettuati altri tamponi risultati negativi: questo – evidenzia il sindaco Merla – è un dato importante che ci fa ben sperare». Tra i contagiati anche il medico di famiglia che ha prestato soccorso all’uomo deceduto e sua moglie.