Cerignola, 3 nuovi casi di coronavirus. Salgono a 82 i soggetti in quarantena

Giungono i dati ufficiali del COC: Sono 3 i nuovi contagiati di Coronavirus a Cerignola oggi 6 aprile. Sale anche il numero delle persone poste in quarantena a 82. Nessun decesso si è invece registrato oggi.

Come da comunicazione della Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il numero dei contagiati ufficiali sul territorio comunale alle ore 16,00 della data odierna, dall’inizio dell’Emergenza Covid-19 risultano: casi positivi Cerignola 44 (di cui 09 deceduti); persone in quarantena 82.

TOLLERANZA ZERO – ANCORA DATI PREOCCUPANTI PER CERIGNOLA: ALTRI 3 NUOVI CASI E 17 PERSONE IN PIU’ IN QUARANTENA. SERVE MAGGIORE RESPONSABILITA’ DA PARTE DI TUTTI.

BISOGNA RIMANERE A CASA – I CONTROLLI SARANNO SEMPRE PIU’ RIGIDI E COLORO I QUALI NON AVRANNO VALIDI MOTIVI PER ESSERE IN GIRO SARANNO MULTATI O DENUNCIATI NEI CASI PIU’ GRAVI PREVISTI DALLE NORME.