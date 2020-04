Aggiornamento Covid-19, finalmente non ci sono nuovi positivi oggi a Cerignola

La comunicazione ufficiale del Centro Operativo Comunale per oggi consegna dati confortanti. Come da comunicazione della Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il numero dei contagiati ufficiali sul territorio comunale alle ore 16,00 della data odierna, dall’inizio dell’Emergenza Covid-19 risultano gli stessi di ieri: casi positivi Cerignola 44 (di cui 09 deceduti); persone in quarantena 82.



I dati sono gli stessi della giornata di ieri perché finalmente nelle ultime 24 ore NON si è registrato nessun nuovo caso di contagio, né di persone in quarantena. Un blocco che in molti sperano non sia solo casuale ma che possa ritrovare conferme nei prossimi giorni.

