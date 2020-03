Coronavirus, 5 nuovi casi in Puglia: 1 a Foggia, 4 a Lecce

Alle 19,00 il Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano ha aggiornato sulla situazione pugliese in materia di Covid-19. Salgono a 44 i casi positivi al coronavirus in Puglia, oggi sono stati accertati altre cinque positività, quattro in provincia di Lecce e uno a Foggia.

I tamponi eseguiti oggi sono stati 108, 103 sono risultati negativi. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Tra i 44 casi di infezione rientrano anche i tre decessi che si sono registrati in provincia di Foggia nei giorni scorsi. Tutti i test positivi di oggi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione rispettivamente delle Asl di Lecce e di Foggia, hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

In più Michele Emiliano ha, per mezzo di un video, rimarcato le procedure da seguire per coloro che ritornano in Puglia.