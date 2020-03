Coronavirus, dopo il decreto… Cerignola rispetta le regole? | Video

La gente non ha paura di uscire, ma soprattutto non rispetta le regole, su tutte la “distanza”. A pochissime ore dall’emanazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha imposto misure molto stringenti in tutta Italia con l’obiettivo limitare la diffusione del contagio da Covid-19, sono queste le immagini che ci restituisce questa seconda domenica di marzo a Cerignola.

La cittadinanza non rinuncia alle proprie abitudini anche in una situazione di eccezionalità, probabilmente perché l’emergenza Coronavirus è avvertita come qualcosa di lontano dalla nostra realtà. Eppure la provincia di Foggia, in Puglia, rappresenta uno dei posti più a rischio. Così, all’ora di punta, decine di persone stazionano in pochi metri in luoghi di ritrovo classici della movida cerignolana. Proprio queste sono le circostanze che, prima ancora dell’entrata in vigore del Decreto, gli esperti hanno caldamente invitato ad evitare.

Ma nei prossimi giorni le cose potrebbero (e dovrebbero) cambiare. Le misure contenute nel decreto indicano misure importanti anche per bar e ristoranti (non chiaramente per le aree antistanti tali attività, ndr). Quel che si spera è che, dopo qualche ora di tolleranza, tutti comincino a rispettare sul serio le misure di prevenzione dettate dall’ultimo decreto firmato dal presidente Conte.