Nuovo contagiato nel foggiano. Un positivo a San Paolo di Civitate

C’è un nuovo contagiato da Coronavirus in Provincia di Foggia. A farlo sapere è l’amministrazione comunale di San Paolo di Civitate. «Dopo le opportune verifiche di conferma, è stato registrato un caso di positività al tampone per il Covid-19, caso per il quale era già stata disposta, secondo le norme in vigore, la quarantena fiduciaria nel proprio domicilio, non essendoci gli estremi per disporre un eventuale ricovero in ambiente ospedaliero».

Dunque «il caso è sottoposto a monitoraggio continuo sia dagli operatori del Dipartimento di Prevenzione della ASL che dal proprio medico di famiglia. Si coglie l’occasione per consigliare ancora una volta l’osservanza scrupolosa delle norme in vigore, norme che seppur dolorose sono necessarie per evitare la diffusione del contagio. Al momento non ci sono situazioni che possano determinare allarmismo se tutti noi ci atteniamo al rispetto degli obblighi previsti dalle norme stesse».