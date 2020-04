Anche la pallavolo alza bandiera bianca: Ares Flv e Brio Lingerie, termina la stagione

E’ accaduto con il basket, che dalle serie minori fino alla A1 ha deciso di porre fine alla stagione agonistica 2019/20, poco fa è toccato anche alla pallavolo. La Fipav ha ufficialmente decretato, tramite comunicato stampa, lo stop definitivo alle attività: «La Federazione Italiana Pallavolo, dopo un’attenta e approfondita riflessione sulla perdurante situazione emergenziale legata alla pandemia di COVID-19 (coronavirus), che sta interessando il territorio italiano e gli stati di tutto il mondo, ha decretato la conclusione definitiva di tutti i campionati pallavolistici di ogni serie e categoria».

«La FIPAV – prosegue il comunicato – ritiene pertanto conclusi senza assegnazione degli scudetti, delle promozioni e delle retrocessioni tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali. È stata inoltre dichiarata conclusa tutta l’attività sportiva legata alla disciplina del Sitting Volley».

Per le due formazioni ofantine, l’Ares Flv in B1 e la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola in C femminile, si concretizza una ipotesi sempre più concreta col passare di queste ultime settimane. Specie per il sestetto allenato da Marco Breviglieri è un duro colpo, perché il Coronavirus impedisce la prosecuzione di un torneo che Martilotti e compagne stavano conducendo e con buonissime probabilità di centrare una storica promozione in A2. In C invece, le ragazze di Davide Castellaneta erano anch’esse ben posizionate, in terza piazza con ampia vista sui playoff per accedere alla categoria superiore.

Nulla di fatto dunque, anche e soprattutto a causa delle incertezze su quali potessero essere i tempi di una eventuale ripresa, dato che si è ancora nel pieno della pandemia. Il comunicato della Federvolley si conclude anche con qualche disposizione relativa alla struttura dei campionati giovanili nella prossima stagione: «“La Fipav ha stabilito che, per permettere agli atleti potenzialmente coinvolti quest’anno di proseguire l’attività giovanile, la prossima stagione si svolgeranno con categorie di annate dispari: Under 13, Under 15, Under 17, Under 19 Maschili e Femminili».