Incidente ad un camion di azoto liquido, gli agenti Polstrada di Cerignola liberano ferito da lamiere | Foto

Un complicato ma riuscito intervento di salvataggio è stato compiuto ieri, da due agenti della Polizia Stradale di Cerignola: nel pomeriggio, al km 18 della statale 655 si è ribaltato per cause ancora da accertare un camion che trasportava una cisterna di azoto liquido, finendo fuori carreggiata e adagiandosi sul terreno limitrofo. Il conducente è rimasto incastrato nelle lamiere della portiera, con gli agenti della Polstrada primi ad accorrere sul posto: riusciti a forzare lo sportello, hanno liberato l’uomo; con tutte le cautele del caso, vista l’alta pericolosità del materiale contenuto nella cisterna (ben 11mila litri), i due elementi delle forze dell’ordine hanno condotto il ferito a 150 metri di distanza dall’incidente, attendendo l’ambulanza che ha trasferito l’autotrasportatore in codice rosso all’ospedale di Foggia.

Si è poi proceduto alla messa in sicurezza con la chiusura di entrambi i sensi di marcia per alcune ore, con l’arrivo poi dei Vigili del Fuoco per il sopralluogo e i rilievi, bonificando successivamente la zona. La prontezza e la decisione dei due agenti della Polizia Stradale appartenenti alla sezione di Cerignola ha dunque evitato il peggio, per un incidente che poteva avere più serie conseguenze.

