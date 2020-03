L’Italia diventa tutta “zona protetta”. Misure dure per fermare il Coronavirus

Stop alla Zona Rossa per Lombardia e alcune province: l’Italia (tutta) diventa zona arancione. Così il governo ha inteso uniformare le misure contro il Coronavirus in tutta Italia. Lo ha annunciato Giuseppe Conte, che firmerà un provvedimento in vigore da domani.

«Abbiamo adottato una nuova decisione – ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa -. Siamo ben consapevole di quanto sia difficile cambiare le nostre abitudini. Capisco le famiglie, i giovani. Sono abitudini che ragionevolmente con i tempo potranno essere modificate, ma purtroppo tempo non ce n’è. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei numeri. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate, vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo queste normenpiù stringenti. E’ per questo che ho deciso di adottare questi provvedimenti per fermare l’avanzata del Coronavirus».

«Sto per firmare – ha aggiunto Conte – un provvedimento che possiamo sintetizzare con l’espressione: “io resto a casa”. Non ci sarà più una zona rossa. Ci sarà l’Italia, una zona sovraprotetta. Ci sarà da evitare su tutto il territorio gli spostamenti almeno che non siano comprovati da particolari motivazioni. Aggiungiamo a questo provvedimento un divieto degli assembramenti. Sono pienamente consapevole della responsabilità e della gravità di questi provvedimenti ma sono costretto ad intervenire in modo deciso per proteggere tutti. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. E’ il momento della responsabilità». Da adesso in poi «varranno su tutto il territorio nazionale le misure varate qualche giorno fa per la Lombardia e le province del nord».