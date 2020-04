Interventi straordinari in materia tributaria. Tra gli altri la sospensione della TOSAP

Sono stati ufficializzati oggi gli interventi in materia tributaria ed entrate comunali decisi dalla Commissione Straordinaria. Il pacchetto di provvedimenti, come si legge nella delibera, consiste in misure ulteriori rispetto a quelle prese dal Governo e dalla Regione ed è stato varato “in considerazione delle gravi conseguenze economiche causate dall’emergenza epidemiologica covid-19”. Le misure hanno quindi l’obbiettivo di evitare ulteriori oneri per le tasche dei cerignolani, già messe a dura prova dalla pandemia e dal lockdown.

E’ stato quindi deliberato il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità in scadenza al 31 marzo 2020; la sospensione fino al 31 ottobre 2020 dei pagamenti, anche in forma rateale, della tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (la c.d. TOSAP n.d.r.) relativo alle concessioni di suolo pubblico temporanee afferenti al mercato e agli ambulanti, sia per gli operatori che optano per il pagamento in unica soluzione sia quelli che si avvalgono del pagamento rateale; la sospensione fino al 31 ottobre 2020 dei piani di rateizzazione già approvati per il pagamento dei tributi ed altre entrate relativi agli anni antecedenti al 2020; la sospensione fino al 31 ottobre 2020 dei canoni di locazione e/o concessione dei beni e/o servizi comunali già scaduti; la proroga dell’efficacia fino al 30 giugno 2020 di tutti i titoli autorizzatori alla sosta, all’accesso in zone a traffico limitato, ai passi carrabili, nonché dei contrassegni per i portatori di handicap, in scadenza tra il 2 marzo e il 30 giugno 2020.