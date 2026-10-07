118, confronto tra Comune e Asl Foggia: massima attenzione sulla postazione di Cerignola

Si è svolto questa mattina un incontro tra il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito, l’assessora Teresa Cicolella, la direttrice generale dell’ASL Foggia Tiziana Di Matteo, il direttore amministrativo dell’ASL Foggia Massimo Raponi e il direttore della Centrale Operativa del Servizio di Emergenza Urgenza Territoriale 118 dell’ASL Foggia. Un confronto durato oltre un’ora, nel corso del quale è stata effettuata un’ampia analisi della situazione sanitaria della provincia di Foggia, con particolare riferimento all’organizzazione della rete territoriale del servizio 118. Nel corso dell’incontro, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Cerignola hanno illustrato le ragioni che inducono a chiedere un ripensamento rispetto alla decisione di sopprimere una delle postazioni del 118 presenti sul territorio, evidenziando le esigenze di una città e di un comprensorio che necessitano di una rete di emergenza-urgenza adeguata alle caratteristiche del territorio e ai bisogni della popolazione.

Al termine del confronto, il sindaco Bonito e l’assessora Cicolella hanno riscontrato da parte dei vertici dell’ASL Foggia la massima attenzione rispetto alle argomentazioni rappresentate e alle criticità evidenziate. Un elemento che consente di guardare con fiducia alla possibilità di una rivalutazione dell’attuale organizzazione della rete del 118 e, in particolare, della decisione relativa alla postazione di Cerignola. «Abbiamo trovato interlocutori attenti e disponibili ad approfondire nel merito le ragioni che ci hanno portato a chiedere una rivalutazione della decisione – dichiarano il sindaco Francesco Bonito e l’assessora Teresa Cicolella –. Abbiamo rappresentato con chiarezza le esigenze del nostro territorio e l’importanza di garantire un servizio di emergenza-urgenza capillare ed efficace. Usciamo da questo incontro con un atteggiamento di grande fiducia e con l’auspicio che si possa arrivare a una soluzione positiva». Il riscontro da parte dell’ASL Foggia è atteso in tempi molto brevi e stringenti. L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della vicenda, nell’interesse della tutela della salute e della sicurezza della comunità.