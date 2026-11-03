A Cerignola un murale per Di Vittorio realizzato dagli studenti

Un murale dedicato al padre del sindacato italiano Giuseppe Di Vittorio è stato inaugurato questa mattina presso la camera del lavoro a Cerignola (Foggia), sua città natale, nell’ambito delle iniziative promosse dalla Cgil per il 69° anniversario della scomparsa. Il murale è stato realizzato dagli studenti del liceo artistico Sacro Cuore di Cerignola. “Come ogni anno con molto orgoglio onoriamo l’impegno di Peppino Di Vittorio non solo con la memoria ma con la rinnovata promessa di lotta per la dignità del lavoro. La storia di Peppino rappresenta la nostra bussola in un’epoca buia sul piano dei valori democratici. Per noi essere a Cerignola è un dovere morale e politico – sottolinea la segretaria generale Cgil Puglia Gigia Bucci -. Ricordarlo significa ogni volta dialogare con lui e chiederci cosa avrebbe fatto se fosse stato al nostro posto in questo tempo piccolo e insieme trovare le risposte per un rinnovato impegno sia sul piano dei valori, per la centralità sociale del lavoro, per la difesa delle tutele pubbliche, per salari e pensioni dignitose, per una vera coesione territoriale e sociale dove il Mezzogiorno sia opportunità di crescita per tutto il Paese e non problema”.

Le celebrazioni proseguiranno con la deposizione di una corona di fiori al monumento a Giuseppe Di Vittorio a Orta Nova, presso masseria Cirillo, luogo del suo primo lavoro, per poi concludersi con un dibattito sul tema ‘Sud questione nazionale. Coesione territoriale e sociale per il progresso del Paese’, in programma al teatro Mercadante di Cerignola. (ANSA)