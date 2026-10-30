A Molfetta gran confronto per l’Udas, la Flv Cerignola cerca la prima gioia contro San Lucido

Terza puntata nei campionati di serie B di Volley che vedono impegnate le nostre formazioni, entrambe impegnate domani e con punti importanti in palio. Nel girone G della B maschile, secondo appuntamento esterno consecutivo per l’Udas, attesa dall’Indeco Molfetta (ore 18.30). La squadra allenata da Francesco Valente ha conquistato il primo successo stagionale domenica, espugnando 0-3 il campo del Pignola: prestazione assai positiva da parte degli ofantini, bravi a gestire sin da subito la situazione e a controllare la reazione dei lucani, avendo archiviato così lo stop all’esordio per mano del Valdiano. Adesso una sfida dall’elevato coefficiente di difficoltà, perché i baresi sono fra i candidati ad un posto di primissimo rilievo in classifica ed hanno già 5 punti in cascina: nello scorso turno hanno espugnato al tie break proprio il rettangolo di gioco di Valdiano. La società biancorossa punta a rinverdire i fasti del passato, quando era realtà del massimo campionato italiano fino a circa dieci anni fa. Il coach Leonardo Castellaneta guida una rosa composta da alcuni elementi di indubbio valore, fra cui: il palleggiatore Bernardi, i laterali Francesco Petruzzelli (ex dell’incontro) e Incampo, il centrale Ruggiero. Forti dell’essersi sbloccati, i biancazzurri cercheranno di cavalcare l’onda positiva, provando a confermarsi nonostante il match sia complicato: l’Udas però potrebbe avere le armi per limitare la prima linea avversaria e di conseguenza rendersi pericolosa in contrattacco.

Bis di impegni casalinghi di fila invece per la Enzo Flv Cerignola, nel girone I della B2 femminile: al pala “Tatarella” domani sarà di scena la Villa Sorriso Pallavolo San Lucido (ore 18). Il sestetto di Cosimo Dilucia è stato sconfitto al debutto da Salerno, in una partita che ha lasciato più di un rammarico, perché la buona reazione nel terzo e quarto set non è bastata per giocarsi il tie break al cospetto di una delle candidate ai primi posti. L’intenzione delle rossogialloblù è ovviamente riscattarsi, per muovere così i primi passi in classifica: sfruttare innanzitutto il fattore campo dev’essere uno dei cardini per un torneo nel quale muovere gli orizzonti di settimana in settimana. Il team calabrese nelle prime due giornate ha rimediato due sconfitte, contro Salerno e Capurso, non senza evidenziare la propensione alla lotta: in panchina siede Salvatore Torchia, fra le giocatrici da tenere in considerazione ci sono l’espertissimo libero Spaccarotella, le attaccanti Caruso, Naumov e Teivane. Non dovrà sbagliare approccio la Flv, che dovrà imporre presto un ritmo deciso e senza troppe interruzioni, allo scopo di perseguire l’obiettivo della prima gioia in campionato.