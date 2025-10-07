Contattaci al 3286684015
    “ABCBA new alphabet”, il nuovo profumo di Unico perfume® che riscrive le regole

    La nuova creazione olfattiva realizzata da Giuseppe Amorese e Federica Russo

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Unico perfume®, brand di profumi artistici fondato dai nasi visionari Giuseppe Amorese e Federica Russo, lancia il suo nuovo profumo: “ABCBA new alphabet”, un invito potente e poetico a riscrivere le regole secondo il proprio modo di sentire e di esprimersi. “Esprimiti a tuo modo. Riscrivi le regole. Tu sei Unico”. È questa la poetica che anima l’essenza della nuova creazione di Unico perfume®, un brand differente e rivoluzionario, che si distingue nel panorama della profumeria di nicchia per la sua visione autentica e profondamente originale. Il nuovo profumo “ABCBA new alphabet” riscrive il significato delle cose, reinventa le emozioni. Un nuovo alfabeto, il tuo alfabeto. Esprimiti a tuo modo. Riscrivi le regole.

    “ABCBA new alphabet” è il primo profumo “fresco” di Unico perfume®. Con questa nuova opera d’arte olfattiva, Giuseppe e Federica hanno voluto reinventare il concetto di fresco nella profumeria. La nuova creazione sprigiona la freschezza intensa e pura di ogni elemento della Terra e dell’universo sconosciuto. Un fresco unico, profondo, non convenzionale che trascende i confini. Note di testa: limone, resina di elemi, cocco. Note di cuore: brezza marina, plumeria, cielo. Note di fondo: polvere di stelle, nebulosa interstellare, ignoto. “ABCBA new alphabet” è un extrait de parfum unisex, composto da un’altissima concentrazione di oli che rende il profumo estremamente persistente. Per chi desidera assicurarsi in anteprima la nuova creazione, sarà possibile preordinare “ABCBA new alphabet” dal 6 al 13 Ottobre sul sito ufficiale con uno sconto esclusivo del 15%.

    Le fragranze di Unico perfume® sono distribuite in Italia e nel mondo: da Roma, Napoli, Vibo Valentia, Bologna, Cerignola fino a Stati Uniti, Iraq, Iran, Brasile, Oman, Angola, Emirati Arabi, Spagna e oltre. Unico perfume® è un brand che nasce nell’arte, le proprie opere d’arte olfattive vengono realizzate esclusivamente dalle mani e dai cuori dei suoi fondatori e nasi: Giuseppe e Federica, che curano personalmente anche ogni fase del processo creativo, dalla composizione olfattiva alle grafiche, dalle fotografie e video ai profondi concetti. In particolare il tappo del profumo è un Cuore scultura, simbolo caratterizzante del brand. Un tappo dipinto interamente a mano, la riproduzione della scultura più rappresentativa dell’artista Giuseppe Amorese, il Cuore simbolo dell’essenza della propria unicità che il brand celebra in ogni creazione. Chi possiede un loro profumo possiede una vera opera d’arte. You are Unico. Questo è il messaggio che il brand trasmette a chiunque indossi le proprie fragranze: un invito a riconoscere e celebrare la propria Unicità.

    Unico perfume®

    Opere d’arte olfattive.

    Per chi non ha limiti, per chi non è ostaggio del tempo.

    www.unicoperfume.com

