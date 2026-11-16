Aperto il bando per diventare un Tenente a nomina diretta dell’Esercito

È aperto fino al prossimo 1° dicembre il concorso pubblico per l’ammissione di 60 Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito rivolto ai cittadini italiani, anche provenienti dalla vita civile, in possesso delle lauree magistrali o dei titoli equiparati espressamente indicati nel bando (https://concorsi.difesa.it). Per i profili sanitari e per quelli del Corpo degli Ingegneri relativi a ingegneria civile, sistemi edilizi, architettura e ingegneria per l’ambiente e il territorio è richiesta l’abilitazione professionale. Il limite ordinario di età è fissato al giorno del compimento del 35° anno, con limiti differenziati per le categorie militari indicate all’art. 3, fino al 40° anno per le categorie dell’Esercito. I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle domande. La selezione comprende prove di efficienza fisica, accertamenti sanitari e attitudinali, una prova scritta sulle materie del profilo prescelto e valutazione dei titoli di merito. Non è prevista una prova orale. I vincitori saranno nominati Tenenti in servizio permanente e avviati a un corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico, con obbligo di contrarre una ferma quinquennale. Per gli spostamenti durante le prove concorsuali i candidati potranno usufruire di una convenzione riservata (https://www.esercito.difesa.it/assets/allegati/126137/convenzione_fs_2026.pdf).

I 60 posti sono suddivisi in:

12 posti per l’Arma dei Trasporti e dei Materiali, destinati ai laureati magistrali in relazioni internazionali, scienze dell’economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze per la cooperazione allo sviluppo, servizio sociale e politiche sociali, sociologia e ricerca sociale, studi europei.

23 posti per il Corpo degli Ingegneri così ripartiti: 10 per ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi o architettura e ingegneria edile-architettura; 2 per ingegneria meccanica; 2 per ingegneria per l’ambiente e il territorio; 2 per biologia; 1 per ciascuno dei seguenti ambiti: ingegneria aerospaziale e astronautica, ingegneria elettronica, ingegneria informatica/informatica/sicurezza informatica, scienze e tecnologie geologiche, fisica, ingegneria energetica e nucleare, ingegneria biomedica.

13 posti per il Corpo Sanitario di cui 3 per medicina e chirurgia, 6 per medicina veterinaria e 4 per farmacia e farmacia industriale.

12 posti per il Corpo di Commissariato di cui 9 per giurisprudenza e 3 per scienze dell’economia o scienze economico-aziendali.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso il portale concorsi.difesa.it, effettuando l’accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Inoltre, per ulteriori dettagli sul concorso, è possibile consultare il bando ufficiale o interagire con Atena ed Ettore, i due avatar virtuali dell’Esercito.