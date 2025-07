Asl Fg: cinque milioni di euro per potenziare gli screening oncologici in Capitanata

Ammontano a circa a cinque milioni di euro i fondi del Programma Nazionale Equità della Salute 2021-2027 (PNES) destinati al potenziamento degli screening oncologici in Capitanata. ASL Foggia ha ottenuto il budget dalla Regione Puglia con l’obiettivo di garantire maggiore copertura delle attività finalizzate alla prevenzione dei tumori, attraverso l’individuazione precoce delle patologie, in coerenza con i contenuti del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025.

IL PNES

Il finanziamento rientra nel Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027 (FESR-FSE+), Priorità 2 “Servizi sanitari di qualità”, Azione 4.51-Area Tematica “Maggiore copertura degli screening oncologici”. Il PNES, la cui titolarità è del Ministero della Salute, si rivolge a un target di popolazione composto da persone fragili e out of reach che, a causa di vulnerabilità dal punto di vista linguistico, culturale e socioeconomico, risultano di difficile raggiungimento in termini di percorsi di prevenzione.

LE RISORSE

Le risorse poste esclusivamente a budget di ASL Foggia sono così ripartite:

1.891.000 euro per l’acquisto di due mezzi mobili (Motorhome), un caravan e un truck;

747.564 euro per strumentazioni diagnostiche per gli screening oncologici;

2.528.156 euro per l’assunzione di personale a tempo determinato, in modo da costituire due équipe per la gestione operativa dei Motorhome e per potenziare i centri screening. Previsto, inoltre, un percorso formativo finalizzato a garantire un supporto qualificato, efficace ed efficiente nell’erogazione dei servizi e ad assicurare un adeguato coordinamento.

I MOTORHOME

I due mezzi andranno ad aggiungersi al Mammomobile e al Papmobile per potenziare la sanità di prossimità con attività e giornate dedicate a esami preventivi per individuare in modo tempestivo l’insorgenza di malattie tumorali, prima della manifestazione dei sintomi.

LE FIGURE PROFESSIONALI

Quanto al personale, a bordo dei mezzi mobili ci saranno: un tecnico di radiologia, un mediatore culturale, un ginecologo/a, un infermiere/a, un ostetrico/a e un autista.

LA PREVENZIONE

I programmi di screening sono fondamentali per la salute perché aumentano le probabilità di cura e allo stesso tempo contribuiscono a promuovere e radicare la cultura della prevenzione come atto di responsabilità, sia individuale che collettiva. La partecipazione ai controlli preventivi, infatti, è una scelta che può fare la differenza contro il cancro, garantendo un futuro di speranza e salute.