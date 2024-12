Audace Cerignola, il 2024 anno del consolidamento di ambizioni e mentalità

Mai così in alto a metà percorso, da quando si è fatto ingresso fra i professionisti, in un anno che è andato sempre più in crescendo: questo è stato il 2024 per l’Audace Cerignola, confermatosi sempre più quale realtà consolidata e fra le principali del girone C. Due allenatori, due passi diversi e un cammino globale improntato verso una maturità e una consapevolezza crescenti. La vittoria, seppur sofferta, a Messina (1-2) aveva inaugurato l’anno ormai agli sgoccioli per gli ofantini allora targati Ivan Tisci: si pensava ad una svolta per il campionato, dal mercato di riparazione la partenza eccellente di D’Ausilio verso Avellino è stata bilanciata con gli arrivi di Visentin, Barosi e Vuthaj fra gli altri. L’andamento però non ha dato il cambio di passo sperato, con l’Audace a galleggiare a metà classifica, dentro o fuori con alternanza dalla zona playoff. Così, in seguito al ko interno con il Monopoli intorno nella prima decade di marzo, il tecnico abruzzese è stato sollevato dall’incarico con l’arrivo di Giuseppe Raffaele.

Con sette gare restanti alla chiusura della regular season, il mister siciliano ha rigenerato in pochissimo tempo una squadra apparsa impacciata e ormai quasi sfiduciata: dal 4-2-3-1 tisciano ad un 3-5-2 solo in apparenza modulo più coperto e difensivo, predisponendo invece un calcio d’attacco e con nuove geometrie, un abito che ai gialloblù si sposava molto bene viste anche le fortune del passato. Ritrovando smalto e grinta, partendo dalla quattordicesima posizione, il Cerignola riesce ad arpionare il settimo posto e la seconda qualificazione consecutiva gli spareggi promozione. Superato l’ostacolo Giugliano nel primo turno di girone, la strada si interrompe a Caserta solo a causa del peggior piazzamento, in una sfida finita senza reti e in cui le ‘cicogne’ avrebbero meritato di più. In estate altri saluti di spicco (vedi Allegrini, Malcore, D’Andrea), ma il presidente Grieco al decennale della sua gestione consegna ancora una volta al ds Di Toro carta bianca per allestire un organico competitivo, spingendosi oltre: l’acquisto di Cuppone rappresenta il primo a titolo oneroso da altra società dei ‘pro’, gli innesti di Paolucci, Salvemini e Jallow aumentano il tasso di un gruppo confermato per la gran parte, resistendo anche alle sirene di mercato per alcuni cardini come Capomaggio. Malgrado numerose difficoltà, la formazione del Tavoliere si caratterizza per bel gioco e mentalità strutturata, chiudendo sul gradino più basso del podio alla giornata numero 20 della corrente annata.

Anche il 2025 partirà dalla stessa location, sullo Stretto sponda siciliana: appuntamento inaugurale di una seconda parte di torneo che possa seguitare a mantenere intatte ambizioni e certezze accumulate, sognando magari di concorrere a qualcosa in più di un posto in prima fila nei playoff. Con umiltà e desiderio continuo di mettersi alla prova e superare i limiti. (tratto da L’Edicola).