Audace Cerignola, ufficiale l’ingaggio dall’Avellino di Gianmarco Todisco

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito dall’U.S. Avellino le prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Todisco, a titolo temporaneo, con diritto di opzione. Difensore, classe 2002, Todisco è cresciuto nei settori giovanili di Juve Stabia e Torino, per poi passare in D con le maglie di Santa Maria Cilento e Sorrento. Con i costieri ha vinto il campionato di Serie D 2022/2023, collezionando 31 presenze, 1 gol e 2 assist. Resta in Serie C, disputando 32 gare. Nella stagione 2024/2025 ha indossato prima la maglia del Sorrento (Serie C, 17 presenze e 2 gol) e successivamente quella dell’Avellino (Serie C, 5 presenze). Il presidente Nicola Grieco rivolge a Gianmarco un caloroso benvenuto e i più sinceri auguri di buon lavoro con la maglia gialloblù.