La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito dall’U.S. Avellino le prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Todisco, a titolo temporaneo, con diritto di opzione. Difensore, classe 2002, Todisco è cresciuto nei settori giovanili di Juve Stabia e Torino, per poi passare in D con le maglie di Santa Maria Cilento e Sorrento. Con i costieri ha vinto il campionato di Serie D 2022/2023, collezionando 31 presenze, 1 gol e 2 assist. Resta in Serie C, disputando 32 gare. Nella stagione 2024/2025 ha indossato prima la maglia del Sorrento (Serie C, 17 presenze e 2 gol) e successivamente quella dell’Avellino (Serie C, 5 presenze). Il presidente Nicola Grieco rivolge a Gianmarco un caloroso benvenuto e i più sinceri auguri di buon lavoro con la maglia gialloblù.
Audace Cerignola, ufficiale l’ingaggio dall’Avellino di Gianmarco Todisco
L'esterno destro (classe 2002) arriva con la formula del prestito con diritto di opzione
