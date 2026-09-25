Cerignola, alla scoperta di “Torre Alemanna VR” attraverso il tempo e la realtà virtuale

Saranno studenti e studentesse degli istituti scolastici di Cerignola i protagonisti della giornata dedicata alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale di Torre Alemanna, a Borgo Libertà. Un appuntamento che ha la finalità di presentare alla comunità il progetto “Torre Alemanna VR”, finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico per il riparto del fondo per il funzionamento dei Piccoli Musei del Ministero della Cultura. Martedì 29 settembre 2026, a partire dalle ore 9.00, alunni ed alunne vivranno un momento di conoscenza dell’insediamento teutonico che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II. Nell’occasione, saranno illustrate le azioni dell’intervento innovativo che vuole migliorare accessibilità e modalità di fruizione per i visitatori, oltre che favorire l’inclusione sociale e culturale della comunità.

Il progetto, infatti, punta a realizzare dei visori per visitare ed esplorare con la realtà virtuale il complesso museale di Torre Alemanna, gestito dalla cooperativa sociale Frequenze e di proprietà del Comune di Cerignola. A realizzare il nuovo servizio attraverso strumenti digitali, tecnologie immersive, ricostruzioni 3D, animazioni e suoni è la AuralTech S.r.l.s., startup innovativa nata a Foggia nel 2017 operante nel settore della realtà virtuale e dell’audio 3D. Nell’iniziativa è coinvolta anche l’Università degli Studi di Foggia a cui è affidato il compito di validare e verificare i contenuti storico-archeologici. A partecipare alla giornata saranno alcune classi degli istituti scolastici di Cerignola, tra cui l’I.C. “Di Vittorio-Padre Pio”, l’I.C. “Carducci-Paolillo” e la “Pavoncelli”. Previste nel corso della mattina anche le incursioni culturali a cura dell’associazione Imperiales Friderici II. «L’iniziativa rientra nelle attività di valorizzazione, promozione e conoscenza del patrimonio culturale e nasce con l’obiettivo di presentare il progetto e le attività previste, favorendo al tempo stesso un momento di incontro e confronto con il mondo della scuola – spiega Loredana Riccetti, presidente di Frequenze -. La presenza degli studenti rappresenterà un’importante occasione per avvicinare le nuove generazioni alla storia e al patrimonio del territorio, rafforzando il rapporto tra museo, scuola e comunità e promuovendo una partecipazione attiva alla conoscenza e alla valorizzazione dei luoghi della cultura».

La giornata prenderà avvio con la visita guidata al Complesso Monumentale e al percorso museale di Torre Alemanna, durante la quale gli studenti avranno l’opportunità di conoscere direttamente la storia, gli spazi e le testimonianze custodite all’interno del sito che oggi ospita il Museo delle Ceramiche di XV-XVI secolo, testimonianze archeologiche, iscrizioni, stemmi cardinalizi e opere d’arte. Seguirà la presentazione del progetto con gli interventi di: Maria Dibisceglia, vice-sindaca del Comune di Cerignola; Loredana Riccetti, presidente cooperativa Frequenze; Gianluca Grazioli, AuralTech. L’incontro si concluderà con un’attività laboratoriale e partecipativa dedicata agli studenti, pensata per trasformare la visita e la presentazione del progetto realizzato nell’ambito dell’Avviso pubblico per il riparto del fondo per il funzionamento dei piccoli musei in un’esperienza concreta di conoscenza, confronto e partecipazione.