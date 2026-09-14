Cerignola, arte e impresa come motori di sviluppo: presentato “Incubatore Comune”

L’arte non solo come elemento di decoro ma come infrastruttura immateriale capace di generare sviluppo, attrarre investimenti e mettere in relazione identità, impresa e territorio. È questa la prospettiva al centro del convegno “Arte, Imprenditorialità Femminile e Legalità” promosso nell’ambito di “Incubatore Comune”, il progetto che punta a costruire a Cerignola un luogo fisico e progettuale di connessione tra istituzioni, sistema produttivo, corpi intermedi, professionisti e comunità. L’iniziativa rientra nel PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027-Priorità 5. Servizi per l’Inclusione e l’Innovazione Sociale-Città Medie RMS (FSE+)-INCUBATORE COMUNE-CUP J39F24000020007 ed è stata illustrata dai rappresentanti della cooperativa Medtraining, soggetto attuatore. “Incubatore Comune” è un’iniziativa che pone l’attenzione sull’inclusione e innovazione sociale, perseguendo un duplice obiettivo: quello di stimolare lo sviluppo di un’offerta commerciale e generativa integrata che possa riqualificare alcune delle vie cittadine; in particolare, alcune zone del vecchio centro storico, la Terra Vecchia, e quello di incoraggiare la nascita e il consolidamento di imprese locali, con particolare riferimento alle categorie più fragili e vulnerabili promuovendo cosi l’imprenditorialità sociale nonché l’autoimprenditorialità e contribuendo a combattere il fenomeno della “fuga di cervelli” dal Sud Italia.

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali del Sindaco Francesco Bonito. A moderare il confronto l’Assessora allo Sviluppo Economico Aurelia Tonti. La prima sessione, “L’impresa e l’importanza dei corpi intermedi”, ha visto gli interventi della Presidente Confcommercio/Terziario Donna Lucia Latorre e del dott. Erasmo Digiorgio della Camera di Commercio di Foggia. La seconda sessione, “Impresa, legalità e nuovi modelli di sviluppo”, ha riunito l’Avv. Alessia Montani, manager culturale, il Procuratore di Foggia Enrico Infante, l’imprenditore Giuseppe Di Donato e la testimonianza dell’imprenditrice Michela Manduano. Momento centrale dell’iniziativa è stata la presentazione alla Città dell’opera d’arte contemporanea scultorea “Penelope” realizzata dall’artista Alessia Forconi, realizzata a cura di MAMA.ART srl, con la direzione artistica dell’Avv. Alessia Montani e di Andrea Guastella.

L’opera, dal linguaggio contemporaneo, capace di richiamare forme classiche, mette in dialogo la figura umana con la natura e con la terra, ed è stata scelta come simbolo di un percorso che vuole tenere insieme la storia e il futuro di Cerignola. Attualmente conservata presso la Pinacoteca Art&fatti, l’opera sarà a breve trasferita a Palazzo Carmelo, destinato a diventare il cuore pulsante di “Incubatore Comune”. La sua collocazione vuole essere l’avvio di un percorso più ampio: non un intervento isolato, ma un primo segno attorno al quale costruire connessioni tra arte, spazi urbani, impresa, agricoltura e nuove opportunità di sviluppo, con attenzione al sociale. Come evidenziato dall’Avv. Montani, l’esperienza di territori come Stornara, Matera, la Val di Noto e Piazza Armerina dimostra come l’arte contemporanea e la costruzione di un racconto riconoscibile possano allargare i flussi turistici, riattivare i centri storici e attrarre investimenti. Per Cerignola questo significa mettere in relazione asset che troppo spesso vengono raccontati separatamente: i prodotti agricoli, le masserie, le fosse granarie, il centro storico e il patrimonio materiale e immateriale.

Il Progetto “Incubatore Comune” si inserisce così in una visione che considera lo sviluppo economico come un processo trasversale: non soltanto sostegno all’impresa ma capacità di creare reti, rafforzare il prestigio del territorio, attivare partenariati, dare opportunità a soggetti spesso dimenticati e rendere Cerignola più riconoscibile e attrattiva. Un modello nel quale la legalità diventa condizione strutturale dello sviluppo, la cultura una leva economica e sociale e il patrimonio già esistente può trovare nuove forme di racconto, fruizione e valorizzazione.