Cerignola, assalto nella notte alla Credem: doppio boato, filiale sventrata | FOTO

Un doppio boato ha squarciato il silenzio della notte a Cerignola. Intorno alle 3.30, un commando è entrato in azione prendendo di mira la filiale Credem di corso Aldo Moro. Le esplosioni, particolarmente violente, hanno provocato ingenti danni alla struttura dell’istituto di credito, sventrandone alcune pareti. Il fragore è stato avvertito distintamente nella zona, svegliando di soprassalto numerosi residenti e generando momenti di forte apprensione. Al momento resta da chiarire l’esito dell’assalto. Non è ancora noto, infatti, se i malviventi siano riusciti a impossessarsi del denaro e quale sia, eventualmente, l’ammontare del bottino: dalle prime informazioni, probabilmente l’azione non è riuscita, poiché dalle 17 la banca impedisce le operazioni di prelievo, proprio allo scopo di evitare azioni delittuose.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e risalire agli autori. Particolare attenzione viene riservata alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della filiale e delle attività e strade circostanti, che potrebbero fornire elementi utili per individuare i componenti del commando, i mezzi utilizzati e la loro via di fuga. L’assalto, avvenuto nel cuore della notte, riporta ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza in città. Si tratta del terzo episodio in tre mesi, tutti secondo la direttrice che porta da Corso Roma a Corso Aldo Moro: a giugno era stato preso di mira il Banco Bpm, poco dopo è toccato all’Unicredit. Modalità identiche e con erogatori di denaro posti con affaccio sulla strada e senza protezioni, tuttavia posizionati a piano terra e con abitazioni private soprastanti, causando paura e terrore agli abitanti anche delle vicinanze.

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