Cerignola, il 5 e 6 luglio la 2^ edizione del trofeo Mundial di Beach Soccer

Calcio, intrattenimento e uno sguardo al sociale. È il mix di ingredienti della 2° edizione del Trofeo Mundial di Beach Soccer in programma a Cerignola, in Piazza Duomo, il 5 e 6 luglio. Lo spazio antistante la Cattedrale si trasformerà in un’arena al cui interno si daranno battaglia quattro delle più grandi Nazionali del panorama calcistico sulla sabbia: Italia, Argentina, Brasile e Francia. L’evento, organizzato dal Comune di Cerignola grazie alla partecipazione al bando “Grandi Eventi” promosso dalla Regione Puglia, in collaborazione con Italia Beach Soccer e Cerignola inRete, è calendarizzato per sabato 5 e domenica 6 luglio. Giocatori del calibro di Angelo Di Livio, Max Tonetto, Jeda, Reginaldo, Francisco Lima e tanti altri si sfideranno in semifinali e finali – quella del 3° e 4° posto e quella per la vittoria del torneo – che si svolgeranno in serata, a partire dalle ore 21:00.

Ma non solo. Oggi 3 luglio, alle ore 21:00, è previsto un torneo di beach volley con la partecipazione delle società Udas, Flv Cerignola e Pallavolo Cerignola: una serata per omaggiare le squadre cittadine che quest’anno hanno raggiunto traguardi importanti nei rispettivi campionati. Domani 4 luglio, alle ore 20:00, è in programma il torneo “Mini Beach Soccer”, riservato alla categoria Esordienti. Parteciperanno le compagini Uniti per Cerignola, Pro Evolution e Ofantina Calcio e sarà un’occasione per i più giovani di vivere la magia del calcio sulla sabbia. A seguire, intorno alle ore 21:30, sarà la volta del torneo “Realizza un sogno”, una sfida tra squadre amatoriali: il premio, oltre alla vittoria, sarà la possibilità –riservata a tre/quattro giocatori – di essere “selezionati” da Maurizio Iorio, promotore degli eventi, per giocare nella Nazionale italiana.

Sabato 5 luglio, in occasione dell’inizio dei saldi in Puglia, con la collaborazione di Confcommercio Cerignola sono stati organizzati una serie di appuntamenti con i calciatori dell’Italia e del Brasile in alcune attività commerciali della città. Si parte alle ore 18:00 al Bar Melluso, poi sosta al Bar Ruocco, da Raffaella Boutique, da Folli Follie, Kaidara (dove ci sarà uno scambio di braccialetti con la partecipazione dell’Unitalsi), Lady Giò e la conclusione al Bar Roma in compagnia dei ragazzi della cooperativa L’Abbraccio. Nel fine settimana, dunque, la competizione tra le nazionali per il Trofeo Mundial: tutte le partite saranno trasmesse in diretta su DAZN, Sportitalia e Samsung TV Plus. Una vetrina non indifferente per la città di Cerignola in quello che si preannuncia un weekend imperdibile e ricco di spettacoli, emozioni e grande sport.

“La tappa del 2024 a Cerignola è stata la più vista di tutto il tour sulla piattaforma Sky. Per questo motivo è stato più che naturale replicare la manifestazione nella suggestiva location di Piazza Duomo. Quest’anno, poi, le gare sono state programmate in serata per agevolare la visione delle partite. Non si tratta solo di un evento sportivo: è stato allestito un calendario di iniziative collaterali per mettere in evidenza il lavoro svolto da alcuni operatori del Terzo settore e stimolare i cittadini a visitare le attività commerciali della città in vista dell’inizio dei saldi estivi”, le parole dell’assessora allo Sport Teresa Cicolella e del Consigliere comunale Matteo Conversano.