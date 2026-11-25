I finanzieri della Compagnia di Cerignola, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo economico del territorio, hanno arrestato un uomo trovato in possesso di un’arma clandestina e sottoposto a sequestro una Lamborghini Urus del valore di oltre 300.000 euro. L’operazione trae origine dall’iniziativa di un militare del Corpo libero dal servizio che riconosceva un’autovettura dalle caratteristiche analoghe a quelle segnalate nei giorni precedenti quale possibile veicolo di interesse operativo. Dopo aver atteso il ritorno del conducente e avergli richiesto l’esibizione dei documenti, quest’ultimo si dava improvvisamente alla fuga a piedi tra le vie cittadine. Il finanziere si poneva immediatamente all’inseguimento, riuscendo a bloccare il soggetto e a condurlo presso la caserma della Guardia di Finanza per i successivi accertamenti.

Nel corso delle perquisizioni veniva rinvenuto, all’interno del veicolo, un dispositivo “jammer”, utilizzato per disturbare le frequenze radio e le comunicazioni elettroniche, la cui detenzione risulta vietata dalla normativa vigente. Le ulteriori attività consentivano inoltre di individuare un’arma priva di matricola che, a seguito degli accertamenti tecnici eseguiti da personale specializzato, veniva identificata come una pistola originariamente a salve e successivamente modificata artigianalmente per renderla idonea allo sparo. Alla luce degli elementi acquisiti, l’uomo veniva tratto in arresto per detenzione di arma clandestina e associato presso la Casa Circondariale di Foggia, dove permane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I successivi approfondimenti eseguiti sul veicolo permettevano di accertare che la Lamborghini Urus non risultava provento di reato; tuttavia, l’autovettura era riconducibile a un soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale ai sensi della normativa antimafia, il quale aveva omesso di comunicare la variazione patrimoniale derivante dall’acquisto del bene, come previsto dalle prescrizioni imposte dalla misura. Considerato l’elevato valore commerciale del veicolo, superiore a 300.000 euro, i finanzieri procedevano pertanto al sequestro d’urgenza finalizzato alla successiva proposta di confisca.

L’attività svolta testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza nel presidio del territorio e nel contrasto a ogni forma di illegalità, attraverso un’azione integrata volta sia alla tutela della sicurezza pubblica sia all’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati dalla criminalità. Si rappresenta che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, le cui posizioni sono al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.