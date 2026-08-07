Colpaccio in attacco, l’opposto Laura Biscardi alla Flv Cerignola

La Enzo FLV Cerignola presenta un nuovo, assoluto colpo di mercato, in vista del campionato di serie B2 2026/2027: vestirà la maglia rossogialloblù Laura Biscardi, opposto classe 1998, 177 cm di altezza. Dopo i primi passi pallavolistici mossi a Castrovillari (sua città natale), a Napoli debutta in serie B, trasferendosi successivamente a Lamezia, dove nel 2018 ottiene il salto di categoria in B1. Da lì in poi, la sequela di vittorie di campionato proseguono con San Salvatore Telesino, Fasano, Vesuvio Oplonti e, nella scorsa stagione, nella ICS Volley Santa Lucia. Cinque promozioni totali nel curriculum dalla B2 alla B1 e la partecipazione all’ex campionato di terza serie potrebbero bastare per evidenziare il valore della nuova giocatrice ofantina, che ora intraprende una nuova sfida nel pieno della sua maturità agonistica.

La fuorimano calabrese è un concentrato di grinta, potenza e indiscutibile affidabilità in fase offensiva, la sua esperienza sarà senz’altro utile all’interno di un gruppo rinnovato e desideroso di fare bene. «Manca poco al via della preparazione e la voglia di scendere in campo è già tantissima. Sono pronta a dare il massimo per questa maglia – assicura Biscardi – e non vedo l’ora di conoscere le mie compagne, lo staff e tutti i tifosi. Sono sicura che, lavorando insieme, ci toglieremo molte soddisfazioni. A prestissimo!».