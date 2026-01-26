Comitato “Giusto dire no” anche a Cerignola: parte la campagna referendaria

È nato anche a Cerignola il Comitato “Giusto dire No”, in vista del referendum costituzionale. Un appuntamento storico per l’intera popolazione italiana, chiamata ad esprimersi sull’approvazione del Testo di legge costituzionale «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» (GU Serie Generale n.253 del 30-10-2025). Una mobilitazione dal basso che coinvolgerà anche la città ofantina a favore del NO alla Riforma Nordio, i cui effetti nefasti rischiano di minare definitivamente il sistema Giustizia e più in generale l’assetto costituzionale che ha governato il difficile equilibrio tra poteri dello Stato.

Diverse, infatti, le criticità della riforma costituzionale voluta del Governo e approvata in assenza di un qualsivoglia dibattito parlamentare: un PM meno indipendente, più influenzabile dalla politica e connotato da una cultura più inquisitoria e meno garantista; l’organo di garanzia dei giudici (Consiglio Superiore della Magistratura) spaccato e indebolito con membri togati designati dal caso e quelli laici da una lista di nominati dal Parlamento; un nuovo organo disciplinare esterno al CSM chiamato Alta Corte disciplinare anch’esso con una forte componente di derivazione politica e possibilità d’impugnare le medesime decisioni soltanto davanti al medesimo organo.

Ad oggi il Comitato ha individuato il suo portavoce nell’avvocato Nicola Famiglietti, mentre la prima iniziativa già calendarizzata con data certa è quella di venerdì 20 Febbraio quando sarà ospitato Piergiorgio Morosini, Presidente del Tribunale di Palermo, già GUP nel processo della trattativa Stato-Mafia e autore del libro “Mani Legate”. Prima e dopo di quella data saranno diverse le iniziative e gli appuntamenti portati avanti dal Comitato, apartitico, trasversale e a difesa della Costituzione. Adesioni, richieste info e consenso per inserimento in canali comunicativi possono essere inoltrate alla mail comitatonocerignola@libero.it, mentre gli aggiornamenti sulle attività del Comitato e sui contenuti della campagna saranno possibili seguendo la pagina fb (Comitato per il NO CERIGNOLA) e quella Instagram: Comitato per il NO CERIGNOLA.