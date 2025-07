Domenica 20 luglio arriva a Cerignola il live show “RossoTono Che Sera!”

Si terrà domenica 20 luglio, in piazza Duomo di Cerignola, RossoTono Che Sera!, il grande spettacolo targato Telenorba che unisce musica, comicità e intrattenimento. L’inizio è previsto alle ore 21:00. L’evento è gratuito e l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. A condurre la serata sarà Alessandro Greco con Alina Liccione e la partecipazione di Emanuela Aureli insieme a tanti altri ospiti. La tappa del tour RossoTono Che Sera!, è l’unica prevista in tutta la provincia di Foggia. “Siamo orgogliosi di poter ospitare il tour organizzato da Telenorba nella nostra città e, in particolare, di poterlo fare nella meravigliosa cornice di piazza Duomo. Ciò rientra nella precisa volontà di questa amministrazione di dare seguito alla nostra ferma intenzione di valorizzare questo luogo, che è il simbolo della nostra comunità”, è il commento dell’assessora alla Cultura e vicesindaco Maria Dibisceglia.

“Il fatto che Telenorba abbia scelto proprio Cerignola come unica tappa della provincia di Foggia per il proprio live show testimonia la bontà del nostro operato, che mira a valorizzare e a rendere attrattivo questo territorio. È utile sottolineare come eventi di questo genere abbiano una ricaduta importantissima sia in termini economici sia in termini di immagine, perché mettono in risalto il lato migliore di questa città. Siamo certi che non solo i cerignolani ma anche moltissime persone dai paesi limitrofi accorreranno in piazza Duomo per assistere a uno spettacolo di assoluta qualità che divertirà grandi e bambini”, sono le parole dell’assessora ai Grandi Eventi Teresa Cicolella.